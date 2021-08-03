Samsunlu tekvandocular ümit verdi
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Samsunlu tekvandocular ümit verdi

Samsunlu tekvandocular ümit verdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

?????? Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Samsun Tekvando Takımı'nın 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya alarak Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

?????? Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Samsun Tekvando Takımı'nın 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya alarak Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Antrenör Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın 28 Temmuz - 2 Ağustos'ta Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildiğini belirtti.

Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 70 ilden 566 kulüp ve bin 762 sporcunun kıyasıya mücadele ettiğini ifade eden Demirci, "Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda tekvando sporcuları olarak güzel bir başarı elde ettik. Takım halinde Türkiye birincisi olduk. Bu sonuçla birlikte 24 -27 Ağustos tarihleri arasında Estonya'da yapılacak Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık." dedi.

Estonya'da yapılacak Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda başarı göstereceklerine, İstiklal Marşı'nı okutacaklarına ve ülkeye altın madalya ile döneceklerine inandıklarını vurgulayan Demirci, "Bunu gerçekleştirmek için de tüm imkanlarımızı kullanarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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