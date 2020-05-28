Samsunlu seyyah Kadir Mert'in hayatı bir film ile değişti
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Samsunlu seyyah Kadir Mert'in hayatı bir film ile değişti

Fethiye Ölüdeniz'de profesyonel tandem yamaç paraşüt pilotu olan Kadir Mert, izlediği bir film sayesinde dünyayı gezmeye başladı.

Samsunlu seyyah Kadir Mert'in hayatı bir film ile değişti
28.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:58

Fethiye Ölüdeniz'de profesyonel tandem yamaç paraşüt pilotu olan Kadir Mert, izlediği bir film sayesinde dünyayı gezmeye başladı. Mert, "Bir film izledim ve kendimi iki gün sonra Nepal'de buldum" dedi.

İzlediği 'DoctorStrange' adlı filmin etkisi ile seyyahlık serüveni başlayan Kadir Mert, film ile kurduğu güçlü bağ nedeniyle kendisini iki gün sonra Nepal'de bulduğunu belirtti. Doğayı ve doğa sporlarını çok sevdiğini dile getiren Kadir Mert, gittiği ülkelerin kültürünü özümseyip, oranın bir ferdi olduğunu dile getirdi. Mert, "Yeni coğrafyalarda yeni insanlarla tanışıp kültürlerini tanıma fırsatı buldum. Gittiğim her ülkede sanki oraya yerleşmişim gibi hissediyorum. Bu nedenle bulunduğum yere aitmişim gibi hareket ediyorum. Kültürünü, insanını, dilini, coğrafyasını içselleştirip, oranın ferdi oldum. Bu yaklaşımım sayesinde gittiğim her ülkede pek çok dost edindim. Bunu yalnızca ben yapmıyorum. Bugün dünyanın farklı noktasında yerleşik olarak yaşayan veya dünyayı gezen birçok Türk bulunuyor" diye konuştu.

Farklı kültürleri fotoğraflara aktarıyor

Gezdiği ve keşfettiği ülkelerden yaşamları objektifi aracılığı ile fotoğraflarına yansıttığının altını çizen Mert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi ülkeye gidersem gideyim oradaki kültürü ve yaşamı anlatacak fotoğrafı çekmeyi amaçlıyorum. Kendimden çok o coğrafyanın insanının hayatını objektifime yansıtmaya çalışıyorum. Dünya sandığımız kadar çok büyük değil. Ama üzerinde yaşanan kültür sayısı o kadar fazla ki büyüklüğünün buradan geldiğine inanıyorum. Her zaman arzularımın ve isteklerimin peşinden gitmeyi hedefledim ve bugün de böyle yapıyorum. Yeni ülkeler, yeni tecrübeler insanın kendi iç dünyasına ve benliğine fazlasıyla katkı sağlıyor. Dolayısıyla eğer içinizde dünyayı keşfetmek gibi bir amaç varsa hiç durmayın."

Korona virüs sonrası yeni rotalar çizecek

Korona virüsün seyyahlığına bir süre ara vermesine neden olduğunun altını çizen Mert, virüs sonrasında kendisine yeni rotalar çizeceğini söyledi. Mert, "Korona virüs yazık ki gezilerime ara vermeme neden oldu. Ama virüsün etkisinin tüm dünyada kaybolmasının ardından yeni ülkelere seyahatler ve yeni yerler keşfetmeyi planlıyorum. Nepal'e olan tutkum hala geçmiş değil. Geçen yıllarda orada bir süre yaşadım ve yeniden döneceğim diye kendime söz verdim. Orasının ışığı beni derinden etkiledi" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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