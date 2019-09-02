Samsunlu ses sanatçısı ilk albümünü çıkardı

02.09.2019 16:42

Samsunlu ses sanatçısı Nahide Saygün Akkal ilk albümünü çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçısı Nahide Saygün Akkal, ilk albümünün ikinci klibine Terme'de çekti.

Akkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mazhar Oldum" isimli ilk albümünün müzikseverlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Albümde 12 Türk Halk Müziği eseri bulunduğunu belirten Akkal, "Amacım ilimiz kültürüne ve tanıtımına katkıda bulunmak. Sanatçılar için destek çok önemli. Bu konuda bizlere destek olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Samsun'un müzik kültürü acısından zengin bir yer olduğunu anlatan Akkal, "Bu zenginliği ortaya çıkarmak için derleme çalışması yapacağım. Kendi oyun havalarımız, ağıtlarımız var. Bunları toparlayacağım. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan eşim, ailem ve herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA