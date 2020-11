Samsunlu opera sanatçısından Atatürk'e ağıt

Samsunlu opera sanatçısı Melis Sağlam, Mustafa Kemal Atatürk'ü seslendirdiği 'Yiğidim Aslanım' türküsüyle andı yaktı.

Samsunlu opera sanatçısı Melis Sağlam, Mustafa Kemal Atatürk'ü seslendirdiği 'Yiğidim Aslanım' türküsüyle andı yaktı.

Samsunlu opera sanatçısı Melis Sağlam (25) Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde 'Yiğidim Aslanım' türküsüyle andı. Atatürk için sembolik bir ağıt olarak görülen türküyü operacı kimliğiyle yorumlayan Sağlam büyük beğeni aldı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle insanın içini yakan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne 1 dakikalık bir video bırakan Sağlam, Ata'ya saygısını sesiyle dile getirdi.

Melis Sağlam, "Sanatçı olarak bir sanatçı adayı olarak Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu ülkenin inşasında, aldığımız her nefeste kendisinin payı olduğunu düşündüğüm için her dinlediğimde bana Atatürk'ü anımsatan bu şarkıyla onu anmak istedim. Çünkü bazen müzik anlatamadığımız her şeyi anlatır. Söyleyemediğimiz birçok şeyi melodilerle söyleriz. Mustafa Kemal Atatürk de bizim için öyledir. Bazen kelimelere dökülmez ona olan sevgimiz o yüzden bende bu şekilde gösterdim. Üzerine eğitim aldığım şekilde bu türküyü yorumlamak istedim. Hem eğitimim hem de minnettarlığım ve içimde duyduğum sevgi birleşince böyle bir şey ortaya çıktı" dedi.

Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Melis Sağlam Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan yüksek şeref derecesi ile mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Master programını birincilikle kazandı ve eğitimine halen burada devam ediyor. 12. Ulusal Genç Solist Yarışması Profesyonel Kategorisi'nde birincilik ödülünün sahibi oldu. Çeşitli orkestra ve konserlerde solist olarak yer alan Sağlam, yaptığı çalışmalarla Samsun'u gururlandırıyor.

(Ünsal Karka/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı