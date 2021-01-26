Samsunlu öğretmen kardeşler Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu
26.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:30
Samsunlu öğretmen kardeşlerden oluşan takım, Çankırı'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.
Samsunlu öğretmen kardeşlerden oluşan takım, Çankırı'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.
Türkiye Oryantiring Federasyonunca Ilgaz Dağı Doruk mevkisinde düzenlenen şampiyonada beden eğitimi öğretmeni kardeşler Basri ve Müjdat Gökmen, şampiyon oldu.
Amazon Oryantiring Spor Kulübü sporcusu kardeşler, 35 üstü kategorisinde takım halinde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş