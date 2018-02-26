Samsunlu Öğrenciler, Caddede Toplanıp Kitap Okudu

SAMSUN'un Terme ilçesinde, yaklaşık 1000 öğrenci, ' Samsun için okuma vakti' projesi kapsamında Atatürk Caddesi'nde buluşup, 1 saat kitap okudu.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın öncülüğünde başlatılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Samsun için okuma vakti' projesi kapsamında Termeli yaklaşık 1000 öğrenci, Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Öğrenciler, cadde boyunca sıralanan sandalyelere oturarak, 1 saat boyunca kitap okudu. Etkinliğe İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul da katıldı.

Başkan Kul, projeye en büyük desteğin Terme'den sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Projeye ilçeler olarak biz de katılıyoruz. Okumak, bilgi ve gelecek için belirlediğimiz en büyük hedefimizdir. 'Samsun okuyor' etkinliğine Terme'de yaptığımız eğitim yatırımları ile beraber en büyük katkıyı da Terme sunacaktır" dedi.

Proje kapsamında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için öğrencilerin her gün saat 20.00'de aileleriyle birlikte kitap okumaları isteniyor.

- Samsun