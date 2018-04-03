Samsunlu Miniklere Eğlenceli Trafik Eğitimi

İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Trafik Eğitim Parkı"nda eğitim gören minik öğrenciler, polisler tarafından trafik kuralları konusunda bilinçlendiriliyor.

İlkadım Belediyesi 23 Nisan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 04-09 yaşları arasında binlerce çocuğa uygulamalı trafik eğitimleri veriliyor. Havaların ısınmasıyla bu yıl Şubat ayında başlayan trafik bilinci oluşturma eğitimleri Haziran'ın 15'ine kadar devam edecek. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosu görevli polis memuru Alparslan İlbaş ve Nevin Ergenekon'un verdiği teorik eğitimden sonra çocuklar edindikleri trafik bilgilerini akülü araçlarla pratik olarak uyguluyorlar.

Temel trafik kurallarını öğreniyorlar

Derebahçe Mahallesi 23 Nisan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki eğitim programına katılan Yeşilyurt Demirçelik İlkokulu 1 G sınıfı öğrencileri trafik kuralları eğitiminin verildiği derse katıldılar. Dersin ardından parkur üzerinde yaya ve yolcu uygulama çalışması yapan öğrenciler, son olarak sürücü konumunda parkur üzerinde akülü arabalarla uygulama çalışması yaptılar. Alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler aldılar.

Başkan Tok'a teşekkür

Yeşilyurt Demirçelik İlkokulu 1 G sınıfı öğretmeni Tuba Karakuş Kadıoğlu, eğitim parkının çocukların bilinçli sürücüler olması yolunda önemli bir işlev gördüğünü söyledi. Tuba Karakuş Kadıoğlu, trafik eğitiminin küçük yaşlardan itibaren çocuklara verilmesinin önemine dikkat çekerek, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür etti.

"Yeni nesil bilinçli olacak"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çocuklara küçük yaşlarda trafik bilinci kazandırılması amacıyla yapılan Derebahçe Mahallesi 23 Nisan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda bu yıl 10 bin öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vereceklerini kaydetti. Geçen sene çevre ilçelerden gelen okul öğrencileri ile 6 bine yakın çocuğa belediye ait Trafik Eğitim Parkı'nda teorik ve pratik eğitimlerin verdiklerini ifade eden Tok, bu yıl bu sayıyı 10 bin ve üzeri olduğunu ifade etti. Tok, "Yaya olarak trafik kazasına karışan her 4 kişiden biri çocuktur. Bu yaştaki çocuklarımıza trafik bilincinin oluşması için trafik eğitim pistimizde önce teorik eğitim, ardından ışıklarda nasıl hareket edilir, karşıdan karşıya nasıl geçilir, anne ve babayla çarşıda gezerken çocuğun hangi tarafta olacağı konusunda uygulamalı eğitimler veriyoruz. Ülkemizde trafik kazalarında maddi zarar ve insan kaybımız çok. Bunu önlemek, çocukları geleceğe hazırlamak için böyle bir çalışma yapıyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleridir. İlkadım Belediyesi olarak çocuklarımızın erken yaşlarda trafik eğitimini almalarını sağlayarak çoğu zaman sonu ölümle biten trafik kazalarındaki hatalara fırsat vermemiş oluruz. Bu manada bu yılki hedefimiz 10 binin üzerine çıkmaktır" dedi. - SAMSUN