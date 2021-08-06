Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel şalvar
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Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel şalvar

Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel şalvar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Canik Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğretici ve kursiyer kadınlar, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan orman yangınından etkilenen vatandaşlara yöresel şalvar dikiyor.

Samsun Canik Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğretici ve kursiyer kadınlar, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan orman yangınından etkilenen vatandaşlara yöresel şalvar dikiyor. Tamamen gönüllük esası ile üretim yapan kadınlar atölyelerinde saatlerce çalışıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde orman yangınları devam ederken Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Canik Halk Eğitim Merkezi, örnek bir dayanışma örneği sergiliyor. Usta öğretici, kursiyer ve gönüllü kadınlardan oluşan 10 kişilik grup yöre kadınlarına "viskon" kumaştan oluşan farklı desenlerdeki şalvarları üreterek yangın bölgelerine gönderiyor. İlk etapta 100 tane üreten kadınları devamının geleceğinin altını çizdiler.

Canik Halk Eğitim Merkezi Giyim Üretim ve Moda Teknolojileri Öğretmeni Nermin Yıldırım bütün vatandaşlara bu şekilde üretim yaparak katkıda bulunmak istediklerini ifade ederek, "Son dönemlerde ülkemizde yaşanan yangın felaketlerinden dolayı hepimiz derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yangınlar ülkemizin güneyinde fakat ülkemizin kuzeyinde bulunan Samsun olarak biz çok üzüldük. Oradaki vatandaşlarımız için biz ne yapabiliriz, nasıl bir faydamız olur diye düşündük. Orada yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak giysiler üretebiliriz fikrinden yola çıkarak biz bu projeyi başlattık. Kurum müdürüne bu talebimizi ilettiğimiz zaman kendiler bize sonsuz destek oldular. Öğretmen ve kursiyer arkadaşlarımızda bu faaliyete katılmak istediler. Kumaşlarımızı temin ederek, o yörelerde yaşayan kadınlarımızın günlük giysileri içerisinde yer alan şalvar üretimi yapıyoruz. İlk etapta 100 adet şalvar üretimimizi şuan bitirmek üzereyiz. Yapmış olduğumuz bu projeyi gören firmalar devamında bize kumaş tedariki yaparak projeye destek olmak istediklerini belirttiler. Bu devam edecektir. Biz kendi imkanlarımız nispetinde atölyelerimizde ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza bu şekilde üretim yaparak katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Şalvar üretimi tüm hızıyla devam ediyor. - SAMSUN

Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel şalvar
Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel şalvar
Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel şalvar
Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel şalvar
Samsunlu kadınlardan yangınzede kadınlara yöresel şalvar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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