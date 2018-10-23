Samsunlu Kadınlar Pancar Pekmezi Mesaisine Başladı

Samsun'un Havza ilçesi ve çevresinde şeker pancarı hasadının ardından kadınlar, kış hazırlıkları kapsamında pekmez yapımına başladı.

Pekmez yapmak için tarladan getirilen şeker pancarları soyularak yıkandıktan sonra yaklaşık 12 saat kaynatılıyor.

Daha sonra ezilerek şırası alınan pancarda bu işlem 5-6 saat sürüyor. Son olarak şırası kaynatılan pekmez, "gelberi" denilen delikli ağaçtan yapılma aletle soğutuluyor.

Şeker pancarı pekmezi yapanlardan Sevnur Şimşek, AA muhabirine, yapımı iki gün süren pekmezin özellikle kahvaltılarda sevilerek tüketildiğini söyledi.

Şeker ve tatlandırıcı kullanılmadığı için tamamen doğal olan şeker pancarı pekmezinin sağlığa da faydalı olduğunu belirten Şimşek, "Her yıl pekmez yaparız. Bu sene komşularımızla yaklaşık 70 kilogram pekmez yaptık. Önceden bu işler çok zordu. Şimdi teknolojiden yararlanıyoruz ama yine de zahmetli ve uğraş isteyen bir iş. Pazarlarda pekmez satılıyor ama evde yapılan kadar lezzetli olmuyor." diye konuştu.

Leyla Şimşek de pekmezi yoğurdun üstüne dökerek çocuklara yedirdiklerini ve kabak tatlısının üzerine döktüklerini dile getirerek, "Pekmezi genellikle kahvaltılarda tüketiyoruz. Bazen büyük illerdeki eş dost da bizden pekmez istiyor. Bizler de gönderiyoruz." dedi.