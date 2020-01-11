Samsunlu kadınlar "KADES" hakkında bilgilendirildi

11.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:36

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili Samsun'da kadınlara bilgi verildi.

Karadeniz İlleri Kadın Platformu öncülüğünde kentteki bir alışveriş merkezinde oluşturulan stantta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra avukatlar ve polisler, kadınlara broşür dağıtıp KADES ile şiddete uğrayan kadının ne yapması gerektiği hakkında bilgi aktardı.

Standı ziyaret eden Vali Osman Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirleşmenin hızlı olduğu kentlerde sosyal sorunlarla karşılaşıldığını söyledi.

Aile içi şiddet, kadın cinayetleri, intihar ve uyuşturucunun sosyal sorunlara örnek verilebileceğini belirten Kaymak, "Bunların çözümü için devlet olarak her gün yeni programlar uyguluyoruz, yeni paketler açılıyor. Maalesef aile içi şiddet, intiharlar, kadın cinayetleri halen devam ediyor. Bunlar polisiye tedbirlerle çözülmez. Bu, bir toplumsal sorun ve toplumun bütün katmanlarının bu konuya el atması gerekiyor. Özellikle eğitim boyutu ortaya konulacak. Belediyelerin park, yol yapması kadar sosyal sorunlara eğilmesi de artık çok önemlidir." dedi.

Adliye ve emniyet olarak çok ciddi çalışmalar yapıldığına işaret eden Kaymak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen çaresiz kalıyoruz. Bu anlamda sivil toplum örgütlerinin, basının buna ilgi göstermesi lazım. Sosyal sorunların çözümünde aileleri desteklememiz lazım. Maalesef çağımızın hastalıklarından biri de çekirdek aile dediğimiz sistemde aile yalnız kalıyor. Gençler evlenir evlenmez boşanıyor ya da olumsuz sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle eğitim kurumları, adliyeler, emniyet, müftülük el ele vererek bu sorunu hep birlikte çözeceğimize inanıyorum."

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal da kadınların KADES uygulamasını cep telefonlarına indirmeleri halinde şiddet gördükleri anda çağrı butonuna basarak büyük bir adım atabileceklerini dile getirerek, "Çok seri şekilde emniyet birimlerine hızlıca bilgi ulaşıyor ve cep telefonunun konumunu kullanarak asayiş birimlerimiz hemen olay yerinde oluyor. Böylelikle kişiler yaşamış oldukları şiddeti ya da şiddet yaşama ihtimalleri varsa bir tuşla güvenlik önlemini alabiliyor." diye konuştu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da KADES'in önemli bir ihbar sistemi olduğunu vurgulayarak, sisteme ihbarın düşmesiyle en fazla 5 dakika içinde güvenlik kuvvetlerinin olay yerine ulaşıp konuyu değerlendirmeye başladığını aktardı.

Daha sonra Vali Kaymak, bir kadının telefonuna uygulamayı indirerek çağrı butonuna bastı. Emniyet güçleri de telefonun konumu üzerinden 3 dakika içinde olay yerine ulaştı.

Kaynak: AA