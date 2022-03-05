Samsunlu iş insanından Ukrayna'ya nakdi yardım - Haberler

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Samsunlu iş insanından Ukrayna'ya nakdi yardım

AA, İlyas Gün - Güncel
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Samsunlu iş insanından Ukrayna'ya nakdi yardım

Ukrayna'da fabrikası bulunan Samsunlu iş insanı Adnan Ölmez, Ukraynalılara gıda yardımı götürülmesi için Türk Kızılaya nakdi yardımda bulundu.

Ukrayna'da fabrikası bulunan Samsunlu iş insanı Adnan Ölmez, Ukraynalılara gıda yardımı götürülmesi için Türk Kızılaya nakdi yardımda bulundu.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Akbulut'u ziyaret eden iş insanı Adnan Ölmez, Ukraynalılara gıda yardımı ulaştırılmak üzere 200 bin liralık çeki teslim etti.

Ölmez, Ukrayna'da 162 çalışanı olan fabrikası bulunduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çalışanlarının evlerini ve ailelerini korumaya çalıştığını anlattı.

Ölmez, "Ukrayna'daki çalışanlarımla her gün görüşüyorum. Ülkenin belli bölümleri Rusya tarafından kuşatma altında olduğu için Ukraynalılar gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çekiyor. Ben de onlara ulaştırılması için Türk Kızılaya bağışta bulundum." dedi.

Uzun yıllardır Ukrayna'da faaliyet gösteren biri olarak bölgede yaşananları yakından takip ettiğini dile getiren Ölmez, şunları kaydetti:

"Siyasi değil insani tarafından bakıyorum. İnsani olarak oraya nasıl yardım yapabilirim diye düşündüm. Yapılacak yardımın ve ihtiyaçların ne olduğunun tespiti ve en doğru şekilde ulaştırılmasını Kızılayın sağladığını belirledim. Marketlerde, paranız olsa da satın alınacak çok şey yok. İnanılmaz bir mağduriyet var. Her geçen gün daha kötüye gidiyor."

Akbulut ise Türk Kızılayın Ukraynalıların yardımına koştuğuna işaret ederek, "Genel başkanımız şu an yardım tırlarımızla Ukrayna'da yerinde ihtiyaçları belirliyor ve gönderilen yardımları Ukraynalılara dağıtıyoruz. Adnan Bey'in de nakdi yardımını orada belirlenecek ihtiyaca göre alıp göndereceğiz." ifadesini kullandı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Ali Akbulut, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Haberler

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