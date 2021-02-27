Samsunlu hayvansever kadın 8 yıldır her sabah işe gitmeden önce hayvanları besliyor

Samsun'da yaşayan hayvansever Gül İstanbullu, her gün Atakum ilçesi sahilinde sokak hayvanları ile kuşlara yiyecek veriyor.

Sokak hayvanları için "Beslenme ve Barınma Alanı" projesini hazırlayarak Kavak ilçesinde barınak yapılmasını sağlayan, Çözüm Sensin Sokak Hayvanları Koruma Derneğinin başkanlığını da yapan İstanbullu, her gün Atakum ilçesinin sahiline giderek sokak hayvanları ve başta martılar olmak üzere kuşları besliyor.

Gül İstanbullu, AA muhabirine, kendine ait bir iş yeri olduğunu, iş yerini açmadan önce yaklaşık 8 yıldır her sabah önce sahile gittiğini söyledi.

Martıları ve diğer hayvanları beslediğini, onlarla sohbet ettiğini anlatan İstanbullu, yıllar içinde martılar ve diğer hayvanlarla aralarında bir bağ oluştuğunu ifade etti.

Özellikle martıların sabahları yolunu beklediğini anlatan İstanbullu, şöyle devam etti:

"Elimde getirdiğim yemleri görünce çılgına dönüyorlar, etrafımda dolanıp duruyorlar. Oturuyorum sahile, onlara yem veriyorum. Hem sohbet ediyorum onlarla. Onlar da bu dünyada yaşıyor ve sevgiyi hak ediyor. Sevgi her şeyin başında geliyor. Martılarla çok iyi bir dostluğum var. Özellikle kısıtlamanın olduğu hafta sonları martılarla birlikte sokaktaki köpekleri de besliyorum."

Hayvanları çok sevdiğini, bu nedenle dernek kurduğunu vurgulayan İstanbullu, kendi imkanları ile sokak hayvanları için barınak yapıp bakımlarını üstlendiğini aktardı.

Dünyanın sadece insanlara ait olmadığının, bütün canlıların da yaşama hakkı bulunduğunun bilinmesini isteyen İstanbullu, şunları kaydetti:

"Kazancımın tamamına yakınını hayvanlar için harcıyorum. Kavak Belediyesi ile ortaklaşa çalışma yaptık. Oluşturduğumuz saha şimdilik 100 köpek kapasiteli. Daha sonra ihtiyaca göre genişletme yaparak kapasiteyi 200'e çıkarmayı planlıyoruz. Sokaklardaki sahipsiz yavru köpekleri toplayıp buraya yerleştireceğiz. Projemizi il geneline bütün ilçelere yaymayı amaçlıyorum. Ben hayvanları çok seviyorum ve hayatımın her anını onlara göre ayarlayarak yaşıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız