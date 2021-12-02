Samsunlu hayvansever 13 yıldır her gün sokak hayvanlarını besliyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşayan 66 yaşındaki Kadir Gölge, 13 yıldır düzenli olarak her gün sokak hayvanlarını besliyor, hasta olanları veterinere götürüp tedavilerini yaptırıyor.

Evli ve üç çocuk babası emekli Kadir Gölge, her gün evinden çıkarak önce kedi, köpek ve kuşları beslemek için yiyecek alıyor.

Daha sonra evinin bulunduğu mahalle ile sahil şeridinde dolaşan Gölge, buradaki hayvanları besliyor, yaralı veya hasta olanları ise veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Gününün büyük bölümünü hayvanlara ayıran Kadir Gölge, AA muhabirine, hayvanları daha önce de sevdiğini ancak bir komşusunun, "Hayvanları sevmeyen ne Allah'ı ne peygamberini ne de kullarını sever" sözünün kendisini çok etkilediğini söyledi.

O günden sonra sokak hayvanlarına daha fazla sahip çıkmaya çalıştığını belirten Gölge, "13 yıldır her sabah erkenden kalkıp ciğer, balık, mama aldıktan sonra sahil bandına gelerek sokak hayvanlarını besliyorum. Kediler özellikle beni bekler. Beni tanırlar. Gördüklerinde etrafımda toplanırlar. Ayaklarıma dolanıp sevgi gösterilerinde bulunurlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hepsine isim koydum. Bağırdığım zaman gelirler. Onları sever ve beslerim." dedi.

Bu sevginin Allah vergisi olduğunu dile getiren Gölge, "Mühim olan sevgiyi yaşatmak ve paylaşmak. Bunu yaptığın zaman hayvana olsun, insana olsun, her şey güzelleşiyor." ifadesini kullandı.

Kendisine gönüllü arkadaşları ile zabıtaların da yardımcı olduğunu anlatan Gölge, "Çocuğumuz gibi ilgileniyoruz. Her gün geliyorum. Sabah 9 gibi gelirim, öğlen sonu 2-3'e kadar onlarla zaman geçiriyorum. Herkesi hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. İnsanların hayvanlara karşı şefkatli olmasını istiyorum." diye konuştu.