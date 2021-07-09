Samsunlu güreşçiler Kırkpınar'da er meydanına çıkacak

Samsunlu güreşçiler Edirne'de düzenlenecek 'Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıktı.

Samsunlu güreşçiler Edirne'de düzenlenecek 'Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıktı.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçmişin emanetini geleceğe taşımanın gururuyla bir kez daha pehlivanları kardeşlik, centilmenlik ve yiğitlik düsturuyla buluşturacak. Türk güreşinin en büyük organizasyonu kabul edilen 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Samsunlu güreşçiler de Kırkpınar'da er meydanına çıkacak. Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, sporculara başarı dileklerinde bulunarak, "Sizler geleceğimizin teminatı olacaksınız. Kırkpınar'da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı