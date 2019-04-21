Samsunlu Engelli Sporcu Türkiye 2'incisi Oldu

SAMSUN (İHA) – Samsunlu sporcu Birkan Duha Erdal, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Boccia Türkiye Şampiyonası'nde Türkiye ikincisi oldu.

Samsunlu Engelli Sporcu Türkiye 2'incisi Oldu

SAMSUN (İHA) – Samsunlu sporcu Birkan Duha Erdal, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Boccia Türkiye Şampiyonası'nde Türkiye ikincisi oldu.

Antalya'nın Kemer İlçesinde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Boccia Türkiye Şampiyonası'na katılan Samsun Engelliler İl Spor Merkezi sporcusu Birkan Duha Erdal Türkiye ikincisi olarak Samsun'un gururu oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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