Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: "Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: "Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: "Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var" Samsun'da 23 Nisan dolayısıyla bir grup çocuk Samsun'un kardeş şehri olan Novorossysk'in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan çocuklar için 23 Nisan şarkısı söyledi.

Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: "Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var"

SAMSUN - Samsun'da 23 Nisan dolayısıyla bir grup çocuk Samsun'un kardeş şehri olan Novorossysk'in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan çocuklar için 23 Nisan şarkısı söyledi.

Samsun'un kardeş şehri olan Novorossysk'in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan 5 yaşındaki Victoria Bochneva, arkadaşlarıyla beraber Türkiye'deki çocuklar için 23 Nisan şarkısı söylemişti. Samsun'da bulunan çocuklar da bu mesaja kayıtsız kalmadı.

Samsunlu minikler bu mesaja karşılık vererek Atakum sahilinde bir video hazırladı. 'Bir Dünya Bırakın' adlı şarkıya klip çeken çocuklar herkes tarafından beğeni topladı. Rusya'dan video çekerek "Bu sene Türkiye'ye gelemedim ama benim kreşimdeki arkadaşlarım size selam söylüyorlar" diyen Victoria Bochneva için özel klipte yer alan Mevra ise "Vika, sana çok teşekkür ediyoruz. Seni şerhimize her zaman bekliyoruz. Sana selam söylüyoruz. Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var" dedi.

Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: 'Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var'
Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: 'Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var'
Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: 'Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var'
Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: 'Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Muslera Fatih Terim Fırat Aydınus Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kripto Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsunlu çocuklardan Rus çocuklara mesaj: "Bizim için tek Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluk var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 22:28:07. #1.15#

title