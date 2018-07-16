Samsunlu Cami İmamından Örnek Davranış

SAMSUN (İHA) – Samsun'da görev yapan cami imamı, yaptığı "Ahşap yakma ve dağlama" sanatını gençlere aşılayarak onların uyuşturucu bataklığına düşmemesini sağlıyor.

Samsun'da 29 yıldır cami imamı olarak görev yapan 48 yaşındaki İbrahim Akgül, imamlık görevinin yanı sıra boş zamanlarında da ahşap el sanatları üzerinde çalışmalar yapıyor. Yaklaşık 10 yıl önce bir merak üzerine başladığı ahşap yakma ve dağlama sanatına zamanla aşık olduğunu ve sürekli olarak yapmaya başladığını dile getiren İbrahim Akgül, bu sanatın son zamanlarda gençler üzerinde büyük etkisini gördüğünü söyledi.

Akgül, "Bu sanata ilk zamanlar merakla başladım. Daha sonra sevdim. İmamlık görevimin yanı sıra boş zamanlarımda bu işle meşgul oluyorum. Zamanla bu işle nasıl faydalı olabileceğimi düşündüm ve daha sonra bu mesleği kötü alışkanlıklar edinmiş olan gençlere öğretmeye karar verdim. Uyuşturucu bataklığına düşen gençlere bu mesleği sevdirdim. Onların yanlış yollara girmemesini sağladım. Böylelikle yaptığım işten zevk aldım. Onlar da bu işi çok sevdiler. Bunun yanında zaten yüzme kurslarına da götürüyoruz. Topluma kazandırıyoruz. Bir de gençlerimiz internette gezinmek yerine kendilerine böyle işler bulmalıdır. Gençlerimiz kendilerini gereksiz yere meşgul eden şeylerden uzak durarak el sanatlarına yönelmelidir" dedi. - SAMSUN