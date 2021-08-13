Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee, şartlı tahliye edildi
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Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee, şartlı tahliye edildi

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee, şartlı tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Güney Kore'de rüşvet suçundan tutuklu bulunan elektronik şirketi Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, şartlı tahliye edildi.

Güney Kore'de rüşvet suçundan tutuklu bulunan elektronik şirketi Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, şartlı tahliye edildi.

Ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan ve 18 Ocak'ta 30 ay hapse mahkum edilen Lee, şartlı tahliye kararıyla serbest kaldı.

Lee, cezaevi çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, tutuklu bulunduğu sürede kendisiyle ilgili eleştirileri ve beklentileri yakından takip ettiğini ifade ederek, "Halkımızı çok fazla endişelendirdim. Üzgünüm." dedi.

Lee, Güney Kore'nin Japon işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü öncesi şartlı tahliyesine karar verilen 800 kişiden biri.

Rüşvetten 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti

Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak'ta ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee'yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Eski Devlet Başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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