Samsung, Yeni Tableti Galaxy Tab A 8 inç 2019'u Duyurdu: İşte Özellikleri

Teknoloji devi Samsung, yeni tableti Galaxy Tab A 8 inç 2019'u resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Şık tasarımıyla dikkat çeken model, 8 inçlik ekran boyutuyla kullanıcıların tüm isteklerini karşılayabileceğe benziyor.

İşte Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A 8.0 inç 2019;

8 inç TFT ekranın kullanıldığı bu tablet, 16: 10 ekran oranıyla geliyor ve 4 çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bu işlemcinin temel frekans hızı 2.0 GHz. 2 GB RAM ile desteklenen model, sahip olduğu 32 GB'lik dahili depolama imkanının yanı sıra 512 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. Bu sayede kullanıcıların depolama alanı ile ilgili bir sorunları kalmıyor.

8 megapiksellik arka kamerası bulunan Galaxy Tab A 8 inç 2019'un 2 megapiksellik ön kamerası, görüntülü aramalarda yeterli kaliteyi sunabilecek kapasitede.

Tüm bu özelliklerine ek olarak Samsung'un yeni tableti, çocuklar için geliştirilen "Kids Home" modunu destekliyor. Ayrıca bu ürünün satın alınması dahilinde, 3 ay boyunca Spotify Premium aboneliği ve 2 aylık YouTube Premium aboneliği de ücretsiz olarak Samsung tarafından veriliyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan yeni Galaxy Tab A 8 inç 2019 modelinin fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi henüz açıklanmadı. Samsung'un ilerleyen günlerde bu bilgileri de paylaşması bekleniyor.