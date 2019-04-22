Samsung Yeni Katlanabilir Cep Telefonu Modelinin Hong Kong ve Çin'deki Tanıtımlarını Erteledi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung katlanabilir yeni cep telefonu modeli Galaxy Fold'un bu hafta Hong Kong ve Çin'de yapılması beklenen tanıtımını erteledi.

Kararın nedenine ve yeni tarihe ilişkin resmi bir bilgi verilmedi. Firma, modelin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tanıtım tarihinde bir değişiklik olup olmayacağı konusunda da bir açıklamada bulunmadı. Euronews.com'da Görüntüle