Samsung, yeni Galaxy üyelerini tanıttı
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Samsung, yeni Galaxy üyelerini tanıttı

Samsung Electronics, güçlü donanımlarının yanı sıra tasarım ve renkleriyle dikkati çeken yeni Galaxy üyelerini tanıttı.

Samsung, yeni Galaxy üyelerini tanıttı
05.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:51

Samsung Electronics, güçlü donanımlarının yanı sıra tasarım ve renkleriyle dikkati çeken yeni Galaxy üyelerini tanıttı.

Samsung Electronics, Güney Kore'den canlı olarak yayınlanan ilk sanal "Galaxy Unpacked (tanıtım)" etkinliğinde yeni Galaxy cihazlarının tanıtımını yaptı.

Söz konusu cihazlar, şimdiye kadarki en güçlü Note serisinden Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle premium akıllı saat Galaxy Watch3, öne çıkan ses kalitesiyle Galaxy Buds Live kulaklık ve geliştirilmiş tasarımıyla yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2 olarak açıklandı.

Galaxy Z Fold2 ile lüks bir mobil deneyim

Açıklamaya göre, Samsung, yeni nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2 ile tümüyle yeni bir mobil cihaz kategorisine öncülük ediyor. İki katlanabilir cihazı piyasaya çıkaran ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Samsung, bu kez yeni iyileştirmeler ve katlanabilir kullanıcı deneyimi sunan Galaxy Z Fold2'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Galaxy Z Fold2, üstün verimlilik için akıllı telefonun taşınabilirliğini ve esnekliğini tabletin gücü ve ekran boyutu ile birleştiriyor. İster katlanmış ister katlanmamış olsun, Galaxy Z Fold2, tasarımı ile lüks bir mobil deneyim imkanı sunuyor. Şık tasarımı ve ince mühendisliği ile Galaxy Z Fold2'de Mystic Black ve Mystic Bronze olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

- Note serisi renk seçenekleriyle de öne çıkıyor

Galaxy Note20 serisinin güç ve üretkenlik için tasarlanmış Galaxy Note20 Ultra ile çalışma ve oyun performanslarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için Galaxy Note20 olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Samsung'un en yeni Note serisi, çalışma şeklini dönüştürerek her yerde her zaman daha fazlasını yapma imkanı sağlıyor. Serideki yeni S Pen ve Samsung Notes özellikleri daha da güçlü bir deneyim sunuyor. Ayrıca, uzun süredir Samsung'un iş ortağı olan Microsoft ile daha da ileriye taşınan iş birliği, Galaxy Note20 serisinin ve Windows PC'nin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını da sağlıyor. Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan yeni puslu dokusu ile yumuşak nötr tonlardaki yeni Mystic renk seçeneklerine sahip. Galaxy Note20 Ultra, Note serisinde bir ilk olan canlı ve parlak Dinamik AMOLED 2X ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Tüm gün dayanan akıllı pil ve süper hızlı şarj özellikleri ile 30 dakikada yüzde 50'den fazla şarj elde etme imkanı sunuyor.

Üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü tabletler

Açıklamaya göre, Galaxy Tab S7 ve S7+ ise bir bilgisayarın gücünü, bir tabletin esnekliğini ve bir akıllı telefonun bağlantısını bir araya getiren çok yönlü tabletler olarak öne çıkıyor. Daha az zamanda daha fazlasını yapmayı sağlayan güçlü bir işlemci, geliştirilmiş klavye deneyimi (klavye, klavyeli kılıf olarak ayrı satılıyor) ve Galaxy Note20 serisiyle benzer özelliklere sahip geliştirilmiş bir S Pen sayesinde Galaxy Tab S7 ve S7+'da üretkenliği PC düzeyinde deneyimlenebiliniyor.

Galaxy Tab S7 ve S7+, daha fazla eğlence için 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana da sahip. Böylece yüksek çözünürlüklü içerikten tam olarak yararlanılıyor veya geliştirilmiş çoklu görev yetenekleriyle her ikisini de aynı anda yapma imkanı tanıyor. Galaxy Tab S7+, çalışmak, oyun oynamak ve üretmek için daha fazla alan isteyen kullanıcılar için ekstra geniş 12.4 inç Super AMOLED ekran ile geliyor.

Gelişmiş sağlık özellikleriyle üst düzey bir akıllı saat

Tanıtılan diğer ürünlerden Galaxy Watch3 ise rutinleri yönetmeye, fitness hedeflerine ulaşmaya ve sağlık üzerinde kontrol kurmaya yardım eden yeni nesil bir yol arkadaşı olarak lanse edildi.

Birinci sınıf malzemelerle ve popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip. Ürün ayrıca Samsung'un bugüne kadarki en kapsamlı sağlık paketini kullanıyor.

Ses kalitesi ve ergonomik yapısıyla öne çıkan kulaklık

Samsung'un yeni tanıttığı kulaklık, gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali olarak öne çıkıyor. İkonik bir tasarıma ve rahat bir uyuma sahip olan bu kulaklık, daha önce görülenlerden farklı olarak lanse edildi. AKG'nin ses uzmanlığını Galaxy Buds+'a kıyasla daha büyük, 12 mm'lik bir hoparlörle, bir bas kanalıyla, derin ve zengin ses kalitesiyle bir araya getiren kulaklık, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmayı sağlıyor.

Ürünler ön siparişle alınabilecek

Öte yandan, Galaxy Note20 serisi "Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Gray", Galaxy Note20 Ultra "Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White" ve Galaxy Tab S7 and S7+ da "Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze" renk seçenekleriyle birlikte 5 Ağustos-3 Eylül'de ön siparişle alınabilecek.

Cihazların ön sipariş için KDV dahil satış fiyatı ise Galaxy Note20 Ultra için 12 bin 999 TL, Galaxy Note20 için 9 bin 299 TL olacak. Ayrıca, bu tarihler arasında Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık hediyesinin de sahibi olacak.

Tanıtımı yapılan diğer ürünlerin ise KDV dahil tavsiye edilen fiyatları Galaxy Tab S7 için 5 bin 499 TL (Samsung online mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Tab S7+ 6 bin 999 TL (Samsung Online mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Watch3-45mm için 2 bin 299 TL, Galaxy Watch3-41mm için 2 bin 99 TL, Galaxy Buds Live için 1.299 TL olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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