Samsung, yeni Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite tabletlerini tanıttı

Samsung Electronics, tablet portföyüne en yeni üyeleri Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite modellerini ekledi.

Samsung Electronics, tablet portföyüne en yeni üyeleri Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite modellerini ekledi.

Şirket açıklamasına göre, Galaxy Tab S7 FE, eğlence ve üretkenlik özelliklerinin yanında birden fazla işi aynı anda yapmayı mümkün kılan geniş bir ekran ile geliyor. Galaxy Tab A7 Lite modeli ise daha kompakt ve pratik bir kullanım arayanlar için her yerde kullanabilecekleri bir tablet olarak öne çıkıyor.

12,4 inç ekranın tercih edildiği Galaxy Tab S7 FE, LTE bağlantısını da destekliyor. Tabletle birlikte gelen S Pen ile geniş ekranı en verimli biçimde kullanarak birden çok görevi çok daha verimli bir biçimde yerine getirmek mümkün olabiliyor. Samsung Notes uygulamasıyla birlikte kullanıcılar el yazısıyla ekran üzerinde yazdıklarını metne çevirebiliyor. Otomatik etiketlerle notlar artık daha kolay düzenlenebilirken, Akıllı Arama özelliğiyle ister el yazısıyla ister metin olarak yazılmış bir nota anında erişmek mümkün oluyor.

Kullanıcılar, herhangi bir araştırma yaparken veya proje üzerinde çalışırken bu içerikleri veya uygulamaları birden fazla sekmede tek seferde görüntülemek istediklerinde Galaxy Tab S7 FE bu çoklu görevi kolayca yerine getirebiliyor. Çoklu Aktif Pencere özelliğiyle 3 uygulamayı aynı anda ekranda görüntülemek mümkün olduğundan kullanıcılar ekran üzerinde aynı anda internette gezinebiliyor, not alabiliyor ve video görüntüleyebiliyor. App Pair özelliği sayesindeyse kullanıcılar, Çoklu Aktif Pencere özelliğinde en çok bir arada kullandıkları uygulamaları kaydederek anında açabiliyor.

Daha fazla işi halletmek mümkün hale geliyor

Üretkenliğini en üst düzeyde yaşamak isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Galaxy Tab S7 FE birçok farklı özelliğe sahip bulunuyor. Samsung DeX ve Book Cover klavyesi sayesinde kullanıcılar, tabletlerini dizüstü bilgisayar gibi kullanıp kullanıcı arayüzünü PC deneyimine çevirerek çalışmalarını sürdürebiliyor. İkinci ekran özelliği sayesinde ise Galaxy Tab S7 FE tableti PC için ek bir ekrana dönüştürülerek görüntüleme alanı genişletilebiliyor, böylece daha fazla işi halletmek mümkün hale geliyor.

Galaxy Tab S7 Serisi'nin metal yüzeyi, Galaxy Tab S7 FE'de Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green ve Mystic Pink olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile kullanıcılara kişisel tarzını yansıtma olanağı veriyor. Galaxy Tab S7 FE, geniş ekranına rağmen ince ve hafif yapısıyla da öne çıkıyor. Uzun saatler yeten pil gücü sayesinde priz aramadan video izlemek, çalışmak ve düzenlemek mümkün olabiliyor.

8,7 inç ekrana sahip Galaxy Tab A7 Lite, kompakt tasarımı, metal kasasıyla kolay taşınabilirlik sunuyor. Galaxy Tab A7 Lite'ın ekranını çevreleyen Dolby Atmos Dual Hoparlör sayesinde kullanıcılar en sevdikleri filmleri, programları ve hikayeler seyredebiliyor, en sevdikleri oyunları oynayabiliyor. 32 GB dahili hafıza ve 1 TB'ye kadar MicroSD kart hafızası, 8 çekirdekli işlemci ile birlikte geliyor. Uzun saatler yeten pil gücü, 15 W Uyarlanabilir Hızlı Şarj ve opsiyonel LTE kapasitesi, Galaxy Tab A7 Lite'ı hareket halindeyken dizi izlemek ya da oyun oynamak için uygun bir cihaz haline getiriyor. Metal kasa ve ince çerçevesiyle Galaxy Tab A7 Lite, gri ve gümüş renk seçenekleri ile sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık