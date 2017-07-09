Samsung Yeni Bir Rekor Bekliyor

2016 yılındaki bocalamasının ardından Samsung, 2017 yılında tekrar işleri yoluna koymuş gibi gözüküyor. Firmanın yeni yaptığı duyuruda, ikinci çeyreğin şu ana kadarki en yüksek işletme karına sahip olacağı söyleniyor. Firma, birkaç hafta boyunca daha ayrıntıları sunmayacak ancak tapılan tahminler 12.11 milyar dolar işletme karı öngörüyor.



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Bloomberg ve Reuters'ın alıntıladığı analistler, satışların başarılı olan Galaxy S8'den ve Samsung'un ürettiği RAM, işlemci ve ekran bileşenlerinden artış kazandığını düşünüyorlar.



Bunun anlamı, firmanın birinci çeyrekten rekor kırma serisine muhtemelen devam edeceği ve bu da bu yılın ilerleyen dönemlerinde Galaxy Note 8'in satışa sunulmasının öncesinde olacak. Ayrıca firmanın yeni iPhone'lar için OLED ekran üretme sırasında bulunması da söz konusu ve bunun da karlı bir anlaşma olacağı kesin.



