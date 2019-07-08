Samsung, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru şirketin ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u duyurdu. Ancak şirket, katlanabilir telefonunun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle, modeli bir türlü piyasaya süremedi. Yapılan son açıklamalar ise, şirketin aylar sonra Galaxy Fold'un ekranında bulunan hataları giderdiğini ortaya koyuyor.

Galaxy Fold modelinin üstesinden gelmeyi başaramayan Samsung, yeni bir katlanabilir ekranlı telefon patenti aldı. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından 4 Temmuz'da onaylanan bu patent, Samsung'un ilerleyen dönemlerde piyasaya süreceği katlanabilir ekranlı modeli olabilir.

İşte Samsung'un yeni aldığı katlanabilir ekranlı telefon patenti;

Samsung, patent dosyasında bu akıllı telefonun sahip olduğu ekranın esnek bir yapıda olduğunu ifade etti. Ayrıca bu ekran, tümüyle cam içermiyor ve bu da ekranın sertliğini azaltan bir husus. Dosyalarda geçen bilgilere göre bu ekranın katlanabilir yapısı, ayrı ayrı katmanlardan oluşuyor ve bu katmanlar ekran büküldüğü zaman birbirlerinden ayrılabiliyor.

Samsung'un patent görsellerinde yer alan teknolojiyi ne zaman kullanacağı ya da kullanıp kullanmayacağı şu an için bilinmiyor.