Samsung, Yeni Amiral Gemileri Galaxy S9 ve S9Plus'ın Tanıtımını Yaptı

Aylardır beklenen an sonunda geldi çattı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği özel etkinlikte yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve S9+'ı resmen tanıttı.

BÜTÜN SORULAR CEVAP BULDU

Telefonun birçok detayı esasen uzun zamandır biliniyordu. Samsung'a yakın kaynaklar, telefonun teknik özelliklerinden tasarımına kadar detayları paylaşmıştı. Samsung'un 'Unpacked' ismini verdiği resmi tanıtım etkinliğiyle birlikte akılda kalan soru işaretleri de giderilmiş oldu.

İşte telefonun özellikleri:

Samsung'un yeni Galaxy S9 ve S9+'da, geçtiğimiz yıl benimsediği çerçevesiz ekran tasarımını geliştirdiği dikkat çekiyor. Zira telefonda 5.8-inç ekran kullanılıyor ve Galaxy S9'un ekran/çerçeve oranı yüzde 84.2.

Telefonun arka yüzünde ise parmak izi sensörü kameranın yanından altına çekilmiş. Bu sayede insanların sensöre erişmesi çok daha kolay olacak gibi görünüyor.

Ekranı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunan S9, 1440x2960 piksel çözünürlüğe sahip. Telefonun ana ekran tuşu kısmında ise selefinde olduğun gibi 3D Touch teknolojisi bulunuyor.

Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip telefon, gücünü Samsung'un ürettiği Exynos 9810 yonga setinden alıyor. 8 çekirdekli bu işlemcinin performans çipleri 2.9 GHz gücünde.

Galaxy S9'un en büyük yeniliğinin kamerasında olduğu görülüyor. Zira telefonda 12-megapiksel çözünürlüğünde ve diyafram aralığı f/1.5 ile f/2.4 değişen bir kamera yer alıyor. Dual Pixel teknolojisinin kullanıldığı kamera, 4K çözünürlükte 30 fps video kaydı yapabiliyor. Ayrıca 960 fps ağır çekim desteği de sunuluyor.

4GB RAM belleğe sahip olan Galaxy S9'un, 64/128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor ve microSD kart desteği ile bu rakam artırılabiliyor.

Telefonda selefiyle benzer şekilde 3000 mAh batarya bulunuyor. Bu batarya hızlı ve kablosuz şarj desteğine de sahip.