Samsung: "Yavaşlatmıyoruz"

HTC ve Motorola'nın "eski telefonları yavaşlatmıyoruz" açıklamalarından sonra Samsung'un açıklaması da nihayet geldi. Apple'ın eski iPhone'ları yavaşlattığını itiraf etmesinin ve özür dilemesinin ardından aynısını Samsung'un da yapıp yapmadığı merak ediliyordu.



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Apple'ın telefonlarını ve hatta diğer cihazlarını bilerek yavaşlattığı uzun süredir iddia ediliyordu. Yeni ortaya çıkan raporlar, eski iPhone'larda bunun gerçekten de yaşandığını göstermişti. Apple ise durumu doğrulamış, kendisine açılan davaların ardından bugün "yanlış anlaşıldığını" söylemiş ve özür dilemişti.



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Piller eskidikçe sağladıkları güç seviyesinde gerilemeler yaşanabiliyor. Apple, işlemci yeteri kadar güç alamadığında telefonun beklenmedik biçimde kapanmaması için telefonları yavaşlattığını söylüyor. Firmanın yavaşlatma işine geçen sene iPhone 6, iPhone 6S ve SE'de başladığı biliniyor.



Apple'ın rakibi Samsung ise yaptığı açıklamada böyle bir yavaşlatma yapmadığını doğruladı. Firmadan gelen açıklama şöyle:



"Ürün kalitesi Samsung Mobile'ın her zaman en yüksek önceliği olmuştur ve olacaktır. Samsung'un mobil cihazlarında uzun bir pil ömrü sunmak için çok katmanlı güvenlik önlemleri alıyoruz. Bunların içerisinde pil şarj voltajını ve şarj süresini yöneten yazılımsal algoritmalar bulunuyor. İşlemci performansını telefonun hayat döngüsü içerisinde, yazılım güncellemeleriyle düşürmüyoruz."



Bu açıklamayla Galaxy S8 ve diğer pahalı Galaxy'leri kullananların içi rahatlamış oldu. Peki Samsung'un eski telefonlarının performansından memnun musunuz? Firmanın işlemciyi yavaşlatma yoluna gitmemesi sizi şaşırttı mı?



