Samsung, yapay zeka tabanlı tablet ve dokunmatik ekran çözümü "Home Hub"u tanıttı

Samsung'un "SmartThings" destekli ve yapay zeka tabanlı tablet ve dokunmatik ekran çözümü "Home Hub", ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan, kişiselleştirilmiş ve bağlantılı bir ev deneyimi sunuyor.

Samsung'un açıklamasına göre, şirket, kişiselleştirilmiş ve bağlantılı ev hizmetlerine anında erişim sağlayan yeni çözümü Home Hub'ı tanıttı. Home Hub, kullanıcıların yenilikçi ve tablet tarzı dokunmatik ekranlı bir cihaz üzerinden tüm ev aletlerini yönetilebilmesine imkan sunuyor.

Cihaz, akıllı ev aletleri arasında gelişmiş bağlantı oluşturarak kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak ve doğru çözümleri otomatik olarak sunmak üzere yapay zeka desteği ve SmartThings uygulamasını kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, evdeki herkesin erişebileceği paylaşımlı bir cihaz üzerinden ev işlerini ve sorumluluklarını düzenleyebiliyor.

Daha geniş bir bağlı cihaz yelpazesi

Açıklamaya göre, evin her köşesindeki akıllı ev aletlerine bağlanan Samsung Home Hub ile kullanıcılar günlük rutinlerini yönetebilirken, evlerinin günlük bakımını tek bir cihazdan gerçekleştirebilecek. Bir ev kumandası olarak evin tamamında bağlantılı ve kapsamlı bir kontrol sistemi sunan Home Hub, her işin üstesinden kolayca gelebilmeyi sağlıyor. Samsung Home Hub, piyasaya sürüldüğü andan itibaren Samsung akıllı cihazlar da dahil olmak üzere SmartThings ekosistemindeki tüm cihazlara bağlanabilecek. Çok yakında akıllı evlerin aydınlatma ve kilit sistemleri gibi diğer ürünlere de doğrudan bağlanmak mümkün olacak.

Yapay zeka ve SmartThings ile kişiselleştirilmiş deneyimler

Yapay zeka destekli çok çeşitli ve kişiselleştirilmiş SmartThings hizmetleri ilk defa Samsung Home Hub ile birleştirilerek tek bir cihaz üzerinden yönetilebiliyor. Söz konusu SmartThings hizmetleri yemek pişirme, giysi bakımı, evcil hayvan, hava, enerji ve ev bakım sihirbazı özelliklerinde kullanılabiliyor.

"SmartThings Cooking", akşam yemeği hazırlamayı daha pratik hale getirmek için Family Hub üzerinden haftalık yemek planında arama yapmaya, öğünleri planlamaya, malzemeleri satın almaya ve yemek hazırlamaya yardımcı oluyor. Çamaşır yıkama zamanı geldiğinde SmartThings Giysi Bakımı, Bespoke Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makinesi ile Bespoke AirDresser gibi cihazlara bağlanarak giysiler için malzeme tipi, kullanım biçimi ve mevcut sezona göre özelleştirilmiş bakım seçenekleri sunuyor. SmartThings Pet, Bespoke Jet Bot AI+ üzerindeki akıllı kamera ile evcil hayvanları kontrol etmeyi sağlarken, ev ortamını onlar için daha konforlu hale getirmek üzere klima ayarı yapmaya olanak tanıyor.

"SmartThings Air" evin hava kalitesini yönetmek üzere klimalar ve hava temizleyicilere bağlanabiliyor ve nemi otomatik olarak azaltabiliyor. Enerji tasarrufu sağlamak için de Samsung Home Hub üzerindeki SmartThings Energy kullanım detaylarını analiz ederek yapay zeka destekli "Güç Tasarrufu" modunu kullanıyor ve fatura miktarını azaltıyor. SmartThings Home Care Wizard da akıllı ev aletlerinin tamamını izleyerek parça değişimi ihtiyacında bildirim gönderebiliyor ve herhangi bir hata durumunda yönlendirme sağlıyor.

Daha üstün Bixby deneyimi

Samsung Home Hub, yuvasından çalıştırılabilen veya evde hareket halindeyken kullanılabilen 8,4 inç boyutunda özel bir tablet olarak öne çıkıyor. Samsung Home Hub'da bulunan iki mikrofon ve iki hoparlör bildirimleri kolayca duymayı ve Bixby sesli asistanı kullanmayı sağlıyor. Yüksek performanslı mikrofonlara sahip Samsung Home Hub, yuvasındayken daha geniş bir mesafeden sözlü komutları algılayabiliyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2022) öncesinde Tüketici Teknolojileri Derneğinin (CTA) "CES İnovasyon Ödülü"ne layık görülen Samsung Home Hub, ilk olarak mart ayında Güney Kore'de, ilerleyen dönemde de tüm dünyada satışa sunulacak.

"Evdeki herkes evle ilgili kendi sorumluluğunu kolayca yerine getirebiliyor"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri Bölümü Müşteri Deneyimi Başkanı Hyesoon Yang, "Samsung Home Hub, akıllı evler için kusursuz bağlanabilirlik sağlarken, kullanıcıların yaşamlarını onların tercihlerini anlayarak ve akıllı ev aletlerini buna göre ayarlayarak kolaylaştırıyor. Cihazlarımızın bağlantı yeteneği ve Samsung Home Hub'ın sezgisel ara yüzü sayesinde evdeki herkes evle ilgili kendi sorumluluğunu kolayca yerine getirebiliyor." ifadelerini kullandı.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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