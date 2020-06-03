Samsung Wind-Free klima ile Wi-Fi kontrollü serinleme Samsung'un Wind-Free sağlıklı serinlik teknolojisine sahip Wi-Fi kontrollü klima modelleri ile tüketiciler, yazın doğrudan rüzgara maruz kalmadan serinleyebilecek.

Samsung'un Wind-Free sağlıklı serinlik teknolojisine sahip Wi-Fi kontrollü klima modelleri ile tüketiciler, yazın doğrudan rüzgara maruz kalmadan serinleyebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havayı 23 bin mikro hava delikten yumuşak ve sessizce dağıtarak durgun hava ortamı gerçekleştiren Wind Free teknolojisi, rahatsız edici doğrudan rüzgarı engelleyerek optimize edilen serinlik sunuyor.

Ayrıca, yapay zeka özellikli otomatik soğutma teknolojisi sayesinde klima, soğutma tercihlerine dinamik olarak uyum sağlamasıyla da öne çıkıyor.

8 kutuplu dijital inverter kompresör, klasik modellerin kullandığı enerjinin yalnızca yüzde 32'sini tüketiyor ve böylelikle yüzde 68'e kadar tasarruf sağlıyor. Sık sık kapatıp açmadan istenen sıcaklığı sürdürdüğünden daha sessiz, daha dayanıklı ve verimli bir şekilde çalışıyor.

Klima, ayrıca odanın her köşesini hızla soğutuyor, böylece her yerde rahat hissedilmesini mümkün hale getiriyor. 8 kutuplu dijital inverter teknolojisi havayı yüzde 43 daha hızlı soğuturken, üçgen mimarisi, serin havayı daha uzak ve geniş bir alana yayıyor.

İstenildiği zaman istenildiği yerden kontrol

Akıllı ev uygulamasını kullanan Wi-Fi kontrolü ile klimanın fonksiyonları uzaktan kontrol edilebilecek ve çalışma şekli programlanabilecek.

Sağlıklı serinlik teknolojisine sahip iyi uyku modu, rahatsız edici hava akışı olmadan, iyi bir gece uykusu için ideal oda sıcaklığını sağlıyor.

2 aşamalı soğutma modu ise hızlı soğutma modunda havayı hızlı bir şekilde soğutuyor ve ardından sıcaklığı korumak için otomatik olarak sağlıklı serinlik moduna geçiyor. Bu sayede, rahatı kaçıran soğuk noktalar ortadan kalkıyor ve ayarları değiştirmeye gerek de kalmıyor.

Ozon tüketim potansiyeli (ODP) değeri sıfır olan ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) klasik soğutuculara kıyasla daha düşük olan yeni nesil R32 soğutucuyu kullanan klima, bir çevre dostu olarak da öne çıkıyor.

Klima, özel 3 katmanlı Tri Care filtre sayesinde toz ve alerjenleri hapsediyor. Ayrıca İyonizer, havadaki partikülleri yüzde 99 oranına kadar azaltıyor. Tri Care filtre, cihazın üst kısımda bulunuyor ve klimanın kapağını açmaya gerek kalmadan kolaylıkla çıkarılıp temizleniyor ve geri takılabiliyor. Antibakteriyel zeolit kaplaması da tozu, havada bulunan kirleticileri ve alerjenleri filtreliyor.

Kaynak: AA