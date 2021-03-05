Samsung ve UNDP'nin "Generation17" girişimine dört yeni "Genç Lider"

Samsung ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ortaklaşa hayata geçirdiği Generation17 girişimine dört "Genç Lider" dahil oldu.

Samsung açıklamasına göre, katılan yeni Genç Lider'lerle birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) olarak da bilinen 17 "Küresel Amaç"a doğru daha hızlı yol alınabilecek. Küresel Amaçlar kapsamında henüz çözüm önerisi geliştirilmemiş alanlarda öncülük edecek bu yeni değişim öncülerinin katılımıyla birlikte Generation17 girişiminin kapsayıcılığı artarken, küresel kapsamı daha da genişleyecek. Bu çalışmalarla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile 2030 yılına kadar dünya ve insanlar için barış ve refahın inşa edilmesine yönelik acil olarak eyleme geçilmesi için çağrı yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics SVP ve Mobil İletişim Pazarlama Bölümü Başkanı Stephanie Choi, "Küresel erişimimizi ve inovasyonlarımızı kullanarak ilham verici genç aktivistlerden oluşan yeni bir grubu desteklemekten gurur duyuyoruz. Söz konusu yeni genç aktivistler grubu bir kez daha Samsung'un toplulukları bir araya getiren anlamlı çözümler ortaya koyma taahhüdünü paylaşıyor. Yeni dahil olan dört lider de Galaxy topluluğunun bir parçası. Küresel Amaçlar'da ilerleme kaydetme ve herkes için daha iyi bir gelecek inşa etme konusunda bizleri daha ileri taşımaya devam etmeleri için onları teşvik ediyor ve tam destek sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Generation17 Genç Liderleri'ne yeni katılan dört vizyoner genç, Latin Amerika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da Küresel Amaçlar konusunda kendi kuşaklarının eğitimine katkı sağlıyor, eşitsizlik ve insan hakları sorunlarına da çözüm bulmak için çalışıyor.

Genç Liderler arasında şu isimler yer alıyor:

"Daniel Calarco (Brezilya): Dışlanma sorunu yaşayan topluluklara mensup genç insanlar için daha iyi fırsatlar yaratmak amacıyla International Youth Watch girişimini kuran insan hakları aktivisti, 23 yaşında. Nadine Khaouli (Lübnan): 2020 yılında gerçekleşen Beyrut Limanı patlaması ve koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele etmek amacıyla, kurucusu olduğu Kafe be Kafak organizasyonuyla afet sonrası destek çabalarına öncülük eden 25 yaşında yerel bir aktivist.

Yejin Choi (Güney Kore): Özel ihtiyaçlara sahip çocuklar için erken dönem eğitim fırsatlarını iyileştirme amacı güden yapay zeka destekli mobil uygulama DoBrain'in CEO'su, 26 yaşında bir bilişsel terapi uzmanı. Yurii Romashko (Ukrayna): 28 yaşındaki şeffaflık savunucusu, yaşadığı topluluğu günlük yaşamlarında daha bilinçli ve veriye dayalı kararlar alma konusunda desteklemeyi amaçlayan Institute of Analysis and Advocacy düşünce kuruluşunun kurucusu."

"Değişime öncülük eden gençleri destekliyoruz"

UNDP Başkanı Achim Steiner de "Koronavirüs salgını, dünyanın her yerinde kuşaklar arası ayrımları derinleştirdi. Genç kuşakların 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne aktif olarak katılma ve seslerini duyurma konusunda destekleyen fırsat ve kaynakları yaratmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Samsung ile birlikte, değişime öncülük eden daha fazla sayıda genç insanı, böylesine önemli bir dönemde sürdürülebilir politikalar, topluluklar ve ilerlemeler inşa etmeleri için destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Generation17, Küresel Amaçlar'a 2030 yılı sonuna kadar ulaşılmasını sağlamak amacıyla, teknoloji meraklısı gençlere ilham verme misyonuyla Ekim 2020'de kuruldu. Kuruluşundan bu yana Genç Liderler'den oluşan ilk grupta yer alan Maximo Mazzocco, Sadya Toure, Shomy Chowdhury ve Tafara Makaza, hedef kitlelerini genişletmek amacıyla Samsung ve UNDP'den destek alarak bu çabayı ileri taşımayı başardı.

Geçen birkaç ay boyunca Samsung ve UNDP, UNDP Küresel Gençlik Programı ve Küresel Politikalar Ağı aracılığıyla, bu isimlere çalışmalarının görünürlüğünü ve etki alanını artırmak amacıyla pek çok imkan sağladı. Bu imkanlar arasında mentorluk desteği, "#Youth4ClimateLive" serisi ve Karma Dialogue gibi küresel ve bölgesel kalkınma ekseninde düzenlenen etkinliklere katılma imkanı, ülkelerindeki yetkili kurumlar ile iş birliği ve diğer kurumlarla ortaklık kurma imkanları yer aldı.

Genç Liderlere Galaxy teknolojisi desteği

Genç Liderler'e, akranlarıyla daha iyi bağlantı kurmalarını sağlamak için en son Galaxy teknolojisi sunuldu. Bunun yanında Samsung, küresel ağı aracılığıyla kişiselleştirilmiş içeriklerin ve çevrim içi kanallarının erişim gücünü kullanarak Genç Liderler'in yaptığı çalışmalara ilişkin farkındalığı artırdı. Birlikte hareket etme konusunda örnek teşkil eden bu isimler, fikir alışverişinde bulunmak, en iyi uygulamalarla ilgili paylaşım yapmak ve akranlar arası iletişime dahil olmak üzere kendi ağlarını genişletme fırsatı yakaladı. İlk etapta oluşturulan Genç Liderler grubuna verilen destek, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin (ECOSOC) 2021 Gençlik Forumu'na katılımla başlayarak yıl boyunca devam edecek.

Her iki grupta yer alan "Genç Liderler", akıcı ve kusursuz bağlantıya sahip Galaxy ekosisteminden ve Galaxy cihazlarından faydalanarak çevrim içi iş birlikleri yapabilecek. Galaxy imkanları sayesinde, Genç Liderler ortak sorunlarına yenilikçi çözümler aramak üzere akranlarıyla beyin fırtınası yaparken, Küresel Amaçlar'ın çeşitliliğini ve derinliğini karşılayabilen çözümlere ulaşabilecek ve güçlü aktivistlerden oluşan ağlarını daha da güçlendirecek.

Genç Liderler, aynı zamanda Galaxy akıllı telefonlarda 100 milyonun üzerinde indirme sayısına ulaşan ve UNDP için 1,5 milyon dolarlık bağışın toplandığı Samsung Global Goals uygulamasını kullanarak Küresel Amaçlar için çalışmaya devam edecek. Samsung, bu uygulamayla SKA Eylemlilik Ödülleri kapsamında Mansiyon ödülü alırken, CES 2020 İnovasyon Ödülleri kapsamında Yazılım, Mobil Uygulamalar ve Daha İyi Bir Dünya için Teknoloji Onur Ödülü'ne layık görüldü. Uygulama ayrıca, Reuters'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında Sorumlu İşletmeler Ödülleri'nin finalistleri arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık