Samsung ve Google'dan Galaxy Z Flip kullanıcılarına yenilikçi deneyimler Samsung ve Google, Galaxy Z Flip'in yenilikçi tasarımına uygun kullanıcı deneyimi sunmaya yönelik ortak çalışmalarında yeni bir aşamaya ulaştı.

Samsung ve Google, Galaxy Z Flip'in yenilikçi tasarımına uygun kullanıcı deneyimi sunmaya yönelik ortak çalışmalarında yeni bir aşamaya ulaştı.

Samsung açıklamasına göre, Samsung ve Google arasındaki uzun süreli ve verimli ilişkinin sonucunda ortaya çıkan en son geliştirme sonucunda YouTube videoları Galaxy Z Flip'in Esnek Kullanım modu ile uyumlu hale geldi.

YouTube'daki son güncellemeler, iki şirketin Samsung'un amiral gemisi ve katlanabilir cihazlarına getirdiği geliştirmelerle ilgili dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu ortaklık sayesinde, Galaxy kullanıcıları Google Haritalar ve Google Play Store gibi en popüler Google uygulamaları için optimize edilmiş bir deneyim yaşıyor; daha fazla güvenlik, uygulama sürekliliği ve korumaya sahip oluyor.

Benzersiz katlama sistemi sayesinde Galaxy Z Flip'de masanın üzerine konulup YouTube videoları eller serbest şekilde izlenebiliyor.

Eller serbest deneyimi, Esnek Kullanım Modu ile uyumlu olarak bir sonraki seviyeye taşınıyor.

Galaxy Z Flip ile eller serbest şekilde YouTube'da ekran eşit olarak 4 inçlik iki alana bölünüyor.

Ekranın üst yarısında video izlenirken alt yarısında diğer videoları aramak, açıklamaları okumak ve yorum yazmak için kullanılabiliyor.

YouTube uygulaması Esnek Kullanım modu için optimize edildi

Esnek Kullanım modu için optimize edilmiş YouTube uygulaması, izlenilen videonun görüntü boyutu ne olursa olsun, videoyu ekranın üst yarısına sığacak şekilde ayarlayarak rahatça görüntülenebilmesini sağlıyor.

Kare ve dikey videolar tüm alanı kaplayarak zengin bir izleme deneyimi sunarken; 16: 9 oranındaki videolar merkeze yerleşecek şekilde ayarlanıyor.

Samsung ve Google mühendisleri birlikte çalışarak uygulamayı işletim sistemi düzeyinden yeniden tasarladı.

Bu durum, Android Destek Kitaplığı'nın entegrasyonunu da kapsayarak Esnek Kullanım Modu'nu daha fazla üçüncü taraf hizmete taşımayı kolaylaştırdı.

İş birliği kapsamında Samsung, katlanabilir cihazlarla ilgili yenilikleri sürdürmek amacıyla Android geliştiricileriyle yakın bir şekilde çalıştı.

Galaxy Z Flip kullanıcıları, Esnek Kullanım Modu için optimize edilen YouTube uygulamasını Google Play Store'dan indirebiliyor. ]Galaxy kullanıcıları ayrıca YouTube Premium'a 4 aya kadar ücretsiz olarak sahip olabiliyor.

Ayrıca Samsung ve Google, en son YouTube güncellemeleri dışında Galaxy cihazlarına yönelik diğer bazı yenilikler üzerinde de çalışıyor.

Canlı Altyazı özelliği

Samsung, sohbetleri daha kusursuz hale getirmek için Google'ın Gelişmiş Arama ve Mesajlaşma (RCS) desteğini Galaxy akıllı telefonlara taşıyor.

İki şirket bu özellikleri Samsung cihazlarına taşımak için 2018'den bu yana çalışıyor.

RCS teknolojisine sahip Samsung Mesajlar uygulaması, kullanıcıların hem kablosuz internet hem de mobil veri üzerinden sohbet etme, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar gönderme ve alma, okundu bilgisi alma ve zengin özelliklere sahip grup sohbetleri oluşturma gibi daha fazlasını yapabilmelerine olanak tanıyor.

Mesajlar uygulamasının masaüstünde de bulunması, mobilden bilgisayara sorunsuz geçişi kolaylaştırıyor.

RCS entegrasyonuna ek olarak Samsung, 2020'ye hem Galaxy S20 serisi hem de Galaxy Z Flip cihazlarda Google Duo için hazır entegrasyon sunarak başladı.

Google Duo yüksek kalitede ve yüksek hızda görüntülü arama imkanı sunmanın yanı sıra, bir video konferansa 12 kişiye kadar katılım imkanı sağlıyor.

Kullanıcılar, Galaxy Z Flip'te görüntülü sohbetlerin ekranın üst yarısında, arama kontrollerinin ise ekranın alt yarısında göründüğü Esnek Kullanım modunda uygulamayı kullanabiliyor.

Canlı Altyazı, telefonda oynatılan medyayı gerçek zamanlı olarak yazıya dökme ve altyazı ekleme yeteneği ile Galaxy S20'nin özellikleri arasında yer alıyor.

Google'ın yapay zekasından yararlanan Canlı Altyazı; YouTube videoları, podcastler, videolar dahil her türlü sesli ya da görüntülü içerik için altyazı oluşturabiliyor.

İşitme engelli ve işitme güçlüğü yaşayan toplulukların iş birliğiyle geliştirilen Canlı Altyazı özelliği, işitme kaybı varsa ya da ses seviyesininin artırılmak istenmediği bir ortamda kullanıcıya yardımcı oluyor.

Kullanıcılar, cihazın Ayarlar menüsündeki Erişilebilirlik ya da Ses seçeneklerinden bu özelliği açabiliyor.

Samsung, Google ile sürdürdüğü ortaklığın bir sonucu olarak, kullanıcı güvenini daha da artırmak, verilerinin güvenliğini ve korunmasını sağlamak için Galaxy cihazlarına aylık ve 3 aylık güvenlik güncellemeleri de getiriyor.

Bunlar, Google'ın Android geliştirmelerini ve Samsung'un güvenlik açıklarına ve risklere yönelik güncellemelerini kapsıyor.

Samsung, dünyayla iletişim kurma biçimimizi değiştirecek bir sonraki mobil yeniliklere öncülük etmek amacıyla, gelecek yıl da Google ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecek.

Kaynak: AA