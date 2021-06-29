Samsung uzmanları, Galaxy Z Fold2'nin tasarım sürecini anlattı

Samsung Electronics Gelişmiş Mekanik Ar-Ge Grubu'ndan SeungHyun Hwan, "İlk olarak Galaxy Z Flip'te kullanılan Gizli Menteşe, sunduğu Esnek Mod'u ve stabil katlama deneyimiyle kullanıcılardan olumlu geri bildirim aldı.

Samsung Electronics Gelişmiş Mekanik Ar-Ge Grubu'ndan SeungHyun Hwan, "İlk olarak Galaxy Z Flip'te kullanılan Gizli Menteşe, sunduğu Esnek Mod'u ve stabil katlama deneyimiyle kullanıcılardan olumlu geri bildirim aldı. Yeni ürünümüzde bu güçlü yanları muhafaza etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Samsung açıklamasına göre, telefonu açıp kapamak basit bir hareketmiş gibi görünebilirken, konu katlanabilir cihazlar olduğunda, yapılan her katlama hareketinin arkasında binlerce saatlik emeğe dayanan araştırma ve inovasyon çalışmaları bulunuyor. İlk olarak Galaxy Z Flip ve daha sonra Galaxy Z Fold2'de kullanılan "Gizli Menteşe" teknolojisi, bunun en açık göstergesi olarak öne çıkıyor.

Samsung, ilk Galaxy Fold'dan sonra sağlamlığı artıran ve Esnek Mod'u sunabilen yeni Gizli Menteşe özelliğini geliştirerek kullanıcılar için tamamen yeni bir cihaz etkileşimi tarzı ortaya koyuyor. Samsung'un Galaxy Z Fold2'nin menteşesini tasarlarken teknik zorlukların üstesinden nasıl gelindiğini uzmanları anlattı.

İlk Galaxy Fold ile birlikte geleneksel akıllı telefon algısı değişime uğrarken, henüz iyileştirilmesi gereken tasarım unsurları da bulunuyordu. Galaxy Z Fold2'de, Gizli Menteşe mekanizması üzerinde katlanabilir cihaz deneyimini iyileştiren bazı değişiklikler yapıldı. Yeni menteşede cihazın Esnek Mod'da durmasını sağlayan ve aşamalar halinde birbirine geçen çıkıntılı iki ayrı parçaya sahip özel bir CAM yapısı kullanılıyor. Galaxy Z Fold2, cihazı 180 derece açık bir şekilde tutan ve yanlışlıkla kapanmasını önleyen daha güçlü bir tutma kuvvetine sahip bulunuyor. Daha büyük form seçeneğinin gereksinimlerini karşılamak üzere Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip'ten daha fazla sayıda CAM yapısına ve yaya sahip olsa da kompakt tasarımını da koruyor.

Tozu ve kiri dışarı atan tasarım

Verilen bilgiye göre, dışarıdan basit görünse de Gizli Menteşe, 60'tan fazla son derece küçük parçadan oluşan oldukça kompleks bir yapıya sahip bulunuyor. Onu hayata geçiren tek ekip mühendisler değil. Ürün tasarım ekibi de önemli bir role sahip.

Katlanabilir bir cihaz geliştirmenin en büyük zorluklarından biri, kir ve tozun menteşeye girmesini ve ekranın alt bölümünde hasara yol açmasını engellemek. Menteşede cihazın katlanıp açılmasını sağlayan küçük bir boşluk yer almak zorunda. Ancak böyle bir boşluk aynı zamanda cihazı tozdan kaynaklı hasarlara karşı savunmasız hale getiriyor. Samsung bu nedenle Gizli Menteşe için Süpürme mekanizmasını oluşturdu.

Galaxy Z Fold2 cihazının gereksinimlerini karşılamak için Süpürme mekanizmasının üç koşulu karşılaması gerekiyordu. İlk olarak dayanıklı olmalıydı. Katlanabilir cihazların kullanım tarzına uyum sağlaması için menteşenin en az 200 bin katlanma hareketi yapabilmesi gerekiyordu. İkincisi, menteşenin tüm küçük bileşenlerinin hareketi için esnekliğin de korunmasıydı. Son olaraksa Galaxy Z Fold2'nin hafif ve ince olması için küçük boyutlu olması gerekiyordu. 98 farklı fikri eledikten sonra Samsung'un mühendisleri evlerdeki elektrikli süpürgeleri düşündü.

Süpürme teknolojisi sayesinde kullanıcılar, ekranın altına dolabilecek toz veya kirle ilgili herhangi bir endişe duymadan cihazlarını istedikleri gibi katlayıp açarak kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Gelişmiş Mekanik Ar-Ge Grubu'ndan SeungHyun Hwan, "İlk olarak Galaxy Z Flip'te kullanılan Gizli Menteşe, sunduğu Esnek Mod'u ve stabil katlama deneyimiyle kullanıcılardan olumlu geri bildirim aldı. Yeni ürünümüzde bu güçlü yanları muhafaza etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Hwan, incelikli bir çözüm üretmeleri gerektiğini aktararak, "Tasarım ekibiyle onlarca alternatifi inceledikten sonra menteşenin yerleşeceği bölümü en uygun seviyeye indirmeyi başardık ve bu şekilde nihai tasarımı ortaya çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung Electronics Gelişmiş Mekanik Ar-Ge Grubu'ndan Hee-Cheul Moon ise şunları kaydetti:

"Cihazın ön kısmı ve menteşe yuvası arasında bulunması gereken boşluğu kapatabilecek bir teknoloji geliştirmemiz gerekiyordu. Geliştirdiğimiz çözüm hareket halindeyken dahi boşluğu esnek yapısıyla kapatabilen Süpürme teknolojisi oldu.Elektrikli süpürgelerin fırçaları, liflerden yapılmış elastik bir gövdeye sahiptir. Cihazımızda kullanılabilecek kısalıkta olduğunu fark ettik. 1 mm'den daha kısa lifleri işleyerek cihaz ömrüne uygun esnek parçalar haline getirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık