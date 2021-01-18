Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee'ye rüşvetten 2,5 yıl hapis cezası

Güney Kore'de rüşvet verdiği gerekçesiyle yargılanan elektronik şirketi Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'a 30 ay hapis cezası verildi.

Seul Yüksek Mahkemesi, ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee hakkındaki kararını açıkladı.

Kararda, Lee'nin, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, Lee 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lee'nin avukatları, başkanlık yetkilerinin kötüye kullanılması nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, 2015'deki anlaşmanın "olağan iş faaliyeti" olduğunu savundu.

52 yaşındaki Lee, daha önce eski Devlet Başkanı Park'ın görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.

Lee, Park'ın yakın dostu Çoi'nin yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Seul mahkemesi Lee'yi 5 yıl hapis cezasına mahkum ederken, temyiz mahkemesi cezayı 2,5 yıl tecilli hapis cezasına çevirmiş, dava süresince 1 yıl tutuklu kalan Lee kararın ardından serbest kalmıştı.

Ülkenin teknoloji devi Samsung'a 1968'de giren Lee, şirketin dünyanın en başarılı elektronik firmalarından biri olmasını sağladı.

Eski Devlet Başkanı da 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan 22 yıl hapis cezası verilmişti.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek.

68 yaşındaki Park, suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı. Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı, yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.

Çoi'i de rüşvet, suiistimal ve suç işlemek için baskı yapmaktan 20 yıl hapis ve para cezasına mahkum edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen