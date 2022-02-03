Samsung'un yeni mobil deneyim mağazası İzmir İstinyePark'ta açıldı

İZMİR (AA) - Samsung, İzmir'deki yeni Samsung mobil deneyim mağazasını 31 Ocak Pazartesi günü İzmir İstinyePark'ta açtı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, açılışa, Samsung Türkiye CEO'su Philip Choi ve Bilsev Group Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilsev'in yanı sıra Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, B2C ve Mobil Ürünler Satış Direktörü Şevket Karadayı, Perakende Pazarlama Direktörü Güney Sel ve Samsung Türkiye yöneticileri katıldı. Deneyim alanları ile kullanıcılara en yeni teknolojileri deneyimleme imkanının sunulduğu yeni Samsung mobil deneyim mağazasında, özel lansmanlar ve eğitimler de gerçekleştirilecek.

Samsung'un Bilsev Group'a bağlı Doğan Dayanıklı Tüketim Malları iş birliğiyle açılan, cep telefonu, tablet ve çeşitli teknolojik aksesuarlara değin geniş bir yelpazede hizmet verecek 320 metrekarelik iki katlı mağazasında müşteriler, en son teknoloji cihazları canlı olarak deneyimleyebilecek, uzman personelden bilgi alabilecek. Aileleri ile birlikte kafe ve eğitim alanlarında keyifle vakit geçirecek. İzmir'deki mobil deneyim mağazasında ayrıca her yeni cihaz lansmanında kurulacak özel deneyim alanları ile kullanıcılara canlı olarak tanıtımlar yapılacak, uygulamalı eğitimler sunulacak.