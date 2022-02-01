Samsung'un yeni mobil deneyim mağazası İzmir İstinyePark'ta açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsung'un yeni mobil deneyim mağazası İzmir İstinyePark'ta açıldı

AA, Furkan Gençoğlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Samsung'un yeni mobil deneyim mağazası İzmir İstinyePark'ta açıldı

Samsung, İzmir'deki yeni Samsung mobil deneyim mağazasını 31 Ocak Pazartesi günü İzmir İstinyePark'ta açtı.

İZMİR (AA) - Samsung, İzmir'deki yeni Samsung mobil deneyim mağazasını 31 Ocak Pazartesi günü İzmir İstinyePark'ta açtı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, deneyim alanları ile kullanıcılara en yeni teknolojileri deneyimleme imkanının sunulduğu mağazada, özel tanıtım ve eğitimler de gerçekleştirilecek.

Samsung'un Bilsev Group'a bağlı Doğan Dayanıklı Tüketim Malları iş birliğiyle açılan, cep telefonu, tablet ve çeşitli teknolojik aksesuarlara değin geniş bir yelpazede hizmet verecek 320 m2'lik iki katlı mağazasında müşteriler, en son teknoloji cihazları canlı olarak deneyimleyebilecek, uzman personelden bilgi alabilecek.

Aileleri ile birlikte kafe ve eğitim alanlarında keyifle vakit geçirecek. İzmir'deki mobil deneyim mağazasında ayrıca her yeni cihaz lansmanında kurulacak özel deneyim alanları ile kullanıcılara canlı olarak tanıtımlar yapılacak, uygulamalı eğitimler sunulacak.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Pazartesi, Samsung, İzmir, Ocak, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title