Samsung'un Yeni Kulaklığı "Galaxy Buds Live TWS" Göründü Samsung, 5 Ağustos Unpacked etkinliğinde yeni telefonlarıyla birlikte kulaklık da tanıtacak. Samsung Galaxy Bud Live TWS kulaklık Nisan ayından beri konuşuluyor ancak ilk kez net görüntüleri ile karşılaşıyoruz.

Samsung, 5 Ağustos Unpacked etkinliğinde yeni telefonlarıyla birlikte kulaklık da tanıtacak. Samsung Galaxy Bud Live TWS kulaklık Nisan ayından beri konuşuluyor ancak ilk kez net görüntüleri ile karşılaşıyoruz. Kulaklığın yüksek kaliteli render'ları güvenilir leakster Evan Blass'den geliyor. Karşınızda Samsung'un yeni gerçek kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Bud Live TWS Kulaklık Özellikleri

Samsung'un yaklaşan etkinlikte Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3, Galaxy Fold 2 (Galaxy Z Fold), Galaxy Z Flip 5G ile birlikte tanıtacağı Galaxy Buds Live TWS kulaklıklarıyla ilgili ilk söylentiler Nisan ayında ortaya çıktı. Bugün Evan Blass sayesinde Samsung'un yeni kablosuz kulaklıklarıyla tanıştık. Tasarımıyla fasulyeyi akıllara getiren aktif gürültü azaltma sistemini sağlayacak çift ek mikrofon deliğine sahip. Siyah ve beyaz dışında Galaxy Note 20'nin yeni mistik bronz rengi ile uyum sağlayacak bakır rengiyle görünen kulaklık, kulaklıkların güvenli bir şekilde oturmasını sağlayan yuvarlak kenarlı ve mıknatıslı kutu ile geliyor. Söylentilere göre, kulaklık su geçirmez yapıda olacak ve uyum sorunu çıkarmayacak.

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— Evan Blass (@evleaks) July 9, 2020

Samsung'un gerçek kablosuz kulaklık modelleri Gear IconX'den sonra Galaxy Buds ve Galaxy Buds Plus oldu. Görünüşe göre yeni TWS kulaklıklar iki serinin karışımı olacak. Bu yıl tanıtılan kulaklıklarda pil ömrü uzatıldı, mikrofonlar yenilendi ancak aktif gürültü engelleme özelliği gelmedi. Galaxy Buds X veya Galaxy Buds Live modellerinde nihayet bu özelliği deneyimleme şansımız olacak.

Kaynak: Tamindir