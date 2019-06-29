Samsung'un Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch Active 2'nin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung'un, piyasaya sürüleli henüz 3 ay olan Galaxy Watch Active'in ikinci modeli üzerinde çalışmaya başladığına dair iddialar internete yayılmaya başladı. Bugün yayınlanan birkaç fotoğraftaki saatin Samsung Galaxy Watch Active 2 olduğu iddia edildi ancak Samsung'dan konu hakkında herhangi bir onaylama gelmedi.

Galaxy Watch Active 2, ilk saatle neredeyse aynı görünüme sahip. Ayrıca saatin arkasındaki kalp ritmi sensörünün etrafındaki çerçeve de saatin ahizesi olabilir. Bu da telefonun aktif arama özelliğini destekleyeceğini gösteriyor.

Raporlar, Galaxy Watch Active 2'nin LTE ve yalnızca Wi-Fi destekleyen 2 varyasyonda geleceğini söylüyor. LTE modeli 340mAh bataryaya sahip olacakken, Wi-Fi destekli modelin 237 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Saatin boyutları hakkındaki düşünceler ise 40mm ve 44mm arasında olacağı yönünde.