Samsung'un Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch 3 Olabilir, İşte Özellikleri
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Samsung'un Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch 3 Olabilir, İşte Özellikleri

İlk Samsung Galaxy Watch'un 2018'de piyasaya sürülmesi göz önüne alındığında, halefi için beklentilerin büyük olması normal.

Samsung'un Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch 3 Olabilir, İşte Özellikleri
08.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:51

İlk Samsung Galaxy Watch'un 2018'de piyasaya sürülmesi göz önüne alındığında, halefi için beklentilerin büyük olması normal. Samsung'un yeni akıllı saat modelinin Galaxy Watch 2 yerine Galaxy Watch 3 ismiyle tanıtılması bekleniyor. Samsung Galaxy Watch 3 ismi onaylandı da diyebiliriz.

Samsung Galaxy Watch 3 Geliyor!

Samsung'un yeni giyilebilir cihazının adının Galaxy Watch 2 olacağını tahmin ediyorduk ancak Tayland'ın Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu Grubu (NBTC) düzenleyici organında yapılan yeni başvurular takma adı ortadan kaldırdı. MySmartPrice tarafından tespit edildiği gibi, başvurular Amerika'daki Federal İletişim Komisyonu (FCC) günlüğüne kaydedilen son belgelerle eşleşen ürün kod numaralarına sahip. Burada sözünü ettiğimiz modelin Galaxy Watch 3 olması en iyi iddia gibi görünüyor. Bir sayı atlamak garip görünüyor olsa da Samsung'un daha sportif Galaxy Watch Active 2'sinden farklı bir model olacağından, kafa karışıklığı yaratmaması açısından mantıklı. Şu anda ilk Watch, Active 2'den daha ucuz ancak aynı zamanda bir yaş daha büyük.

Samsung Galaxy Watch 3 Özellikleri

Yeni Samsung akıllı saatin adı ne olursa olsun, cihaz hakkında şimdiye kadar duyduğumuz söylentiler hala geçerli. Görünüşe göre, bu modelle ilk Galaxy Watch'da gördüğümüz, Watch Active 2 ile son bulan döner/döndürülebilen çerçeveye dönüş yapılacak. Daha önce gördüğümüz daha geleneksel, sıradan alüminyum ve paslanmaz materyallerin yanı sıra yeni bir titanyum kasa göreceğiz. Boyutlara gelince, Galaxy Watch 3 akıllı saatin selefinin sunduğu 42mm ve 46mm boyutlarından biraz daha küçük olan 41mm ve 45mm seçenekleriyle gelecek.

Samsung Galaxy Watch 3 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 3'ün özellikleri ve fiyatı resmi olarak Samsung Galaxy Note 20 tanıtım tarihi olan 5 Ağustos'ta belli olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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