Samsung'un Ucuz Akıllı Telefonunun "Galaxy A01 Core" Özellikleri Belli Oldu Samsung'un çıkarılabilir bataryalı telefon modeli Galaxy A01 Core'un özellikleri belli oldu. Bluetooth sertifikasını alan cihaz, Google Play Console üzerinde görüntülendi.

Samsung'un çıkarılabilir bataryalı telefon modeli Galaxy A01 Core'un özellikleri belli oldu. Bluetooth sertifikasını alan cihaz, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Ultra uygun fiyatlı akıllı telefon olacak Galaxy A01 Core'un teknik özellikleri haberimizde.

Samsung Galaxy A01 Core Özellikleri

Akıllı telefona fazla bütçe ayırmak istemeyen ve çıkarılabilir bataryalı telefon arayan kullanıcılar için en iyi seçeneklerden biri olacak Samsung Galaxy A01 Core, çok yakında resmi olarak tanıtılacak. Geçtiğimiz haftalarda SM-A013F model numarasıyla popüler kıyaslama platformu Geekbench'te görünen telefon, Bluetooth SIG'de sertifikalandırıldı ve şimdi de Google Play Console'da göründü. Telefonun hem tasarımı hem de özelliklerini öğrenmiş olduk.

Samsung'un yeni akıllı telefonu gerçek bütçe dostu ancak donanımı çok zayıf. 2020'de çıkacak bir akıllı telefonun 720p ekran, 1GB RAM, MediaTek işlemci (Nokia 1 Plus modelinde gördüğümüz MT6739WW) ile gelmesi şaşırtıcı. Sürpiz olarak, telefon kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak ancak tam sürüm mü yoksa düşük donanımlı telefonlar için özel tasarlanan Android sürümü Go Edition ile mi gelecek bilmiyoruz. Telefon tasarımsal olarak standart giriş seviye telefonlarla aynı görünümde. Alt ve üst çerçeveler kalın, ekran oldukça kalın, ses tuşu sağ tarafta güç tuşunun üzerine konumlandırılmış.

Telefon, WiFi Alliance sitesinde iki isim altında (SM-A013F ve SM-A013F_DS) göründü. Bu, Samsung'un telefonu Hindistan gibi tek bir pazara sunmayacağı anlamına geliyor.