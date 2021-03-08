Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması kazananları açıklandı

Samsung Electronics Türkiye ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen "Solve For Tomorrow" bilim yarışması bu yıl yedinci kez düzenlendi.

Samsung Electronics Türkiye ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen "Solve For Tomorrow" bilim yarışması bu yıl yedinci kez düzenlendi.

Samsung Electronics Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bilime ve sanata önem veren, kültür bilincine sahip yaratıcı ve evrensel bir kuşak yetiştirmek amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl da oldukça yoğun ilgi gördü. Toplamda 257 projenin başvurduğu yarışmaya, 30 farklı şehirden 141 okul ve 405 öğrenci katıldı. Öğrencilerin çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında proje veya ürün sunumlarının değerlendirildiği yarışmanın galipleri de belli oldu.

Ortaokul kategorisinde İstanbul Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nden Kerem Gelir birinci olurken, Ordu Özel Final Altınordu Ortaokulu'ndan Birkan Top ve Çınar İslam ikinci, Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden Arda Derici ve Göktuğ Koca da üçüncü oldu. Lise kategorisinde ise Özel Samsun Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Ethem Can Kara birinci olurken, ikinciliği Özel Yenişehir Mersin Final Anadolu Lisesi'nden Burak Cantürk ve Mersin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Arkad Divan Dinler ve Mustafa Akay, üçüncülüğü de İstanbul Özel Acıbadem Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Dilara Demirkılıç ve Nil Öztürk aldı.

Ortaokul kategorisinde birinciliği "Paniğini Maskele" projesiyle İstanbul Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nden Kerem Gelir aldı. Kerem'in panik atak tedavisinde kullanılmak üzere tasarladığı maske, sesli uyarı sistemiyle doğru nefes alıp verme konusunda hastayı yönlendiriyor. Bu sayede nefes alıp verme periyodunun düzenlenmesi, atak süresinin kısaltılması ve atak şiddetinin azaltılması kolaylaşıyor.

İkincilik ödülünün sahipleri "Hasta Ateş Ölçüm Sistemi" projesiyle Ordu Özel Final Altınordu Ortaokulu'ndan Birkan Top ve Çınar İslam oldu. Birkan ve Çınar yoğun bakım birimlerinde kullanılmak üzere tasarladıkları ateş ölçüm sistemiyle enfeksiyonların yayılmasını önlemeyi hedeflediler. Sesli ve ışıklı olarak uyarı veren sistem, hastanın ateşini sürekli olarak takip ederek uygulama aracılığıyla doktor ve hemşirelere bilgi verebiliyor.

Üçüncülük ödülünü kazananlarsa "Nabzım Kontrol Altında" projesiyle Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden Arda Derici ve Göktuğ Koca oldu. Arda ve Göktuğ'un geliştirdiği sistemle, parmaktan yapılan ölçümle nabız bozukluğu tespit edildiğinde Alo 184 aranarak hastanın nabzı konusunda bilgi veriliyor. Böylelikle sağlık ekipleri kalp ritim bozukluğu yaşayan hastalara zaman kaybı yaşamadan müdahale edebiliyor.

Lise kategorisinin birincisi "Yumuşatıcı Olarak Kullanılabilen Biyoplastik Poşet" projesiyle Özel Samsun Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Ethem Can Kara. Karbonat, nişasta, esansiyel yağ, saf su, sirke ve gliserin kullanarak ürettiği biyoplastik poşet, çamaşır makinesinde yumuşatıcı olarak kullanılabiliyor. Böylece çevreye duyarlı poşetin işlevi artırılmış oluyor.

İkincilik ödülünün sahibi "Fabrika Kirli Atık Su Takip sistemi" projesiyle Özel Yenişehir Mersin Final Anadolu Lisesi'nden Burak Cantürk ve Mersin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Arkad Divan Dinler ve Mustafa Akay oldular. Burak, Arkad ve Mustafa, gerçekleştirdikleri sistemle doğaya salınan suyun kirlilik derecesini ve ppm değerlerini tespit edebiliyor. Bu sistem sayesinde, doğaya zarar verecek bir değer çıktığında, su akışı durduruluyor ve fabrika denetim birimine konuyla ilgili e-mail gönderiliyor. Kirlilik oranı düştüğünde de otomatik olarak valf sistemi devreye giriyor ve su akışı devam ediyor.

Üçüncülük ödülünü de "Likit Lens Modifiyeli Organik Solar Panel" projesiyle İstanbul Özel Acıbadem Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Dilara Demirkılıç ve Nil Öztürk kazandı. Dilara ve Nil, güneş ışınlarını daha verimli toplayabilmek için bitkilerden elde edilen doğal boyalarla ürettikleri solar panellerle güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesine yardımcı organik bir kaynak oluşturdular.

Bu yıl yarışmada birincilik ödülü olarak 10 bin TL, ikincilik ödülü olarak 5 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak da 2 bin 500 TL değerinde Samsung Online Mağaza'da kullanılabilecek hediye çekleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu