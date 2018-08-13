Samsung'un Piyasa Değerinden 39 Milyar Dolar Silindi

Samsung Electronics piyasa değerinden 39 milyar dolar silinmesiyle bu yılın en kötü performansa sahip teknoloji hisselerinden biri oldu.

CNBC'de yer alan habere göre piyasa değeri yılbaşından bugüne 39.4 milyar doların üzerinde kayıp yaşayan Samsung'un hisseleri yıl başından bu yana yüzde 11 düştü.

Güney Kore merkezli Samsung'un hisseleri 2017 yılında yüzde 41 artmıştı.

Samsung, konuya ilişkin açıklamasında şirketin en çok satan akıllı telefonun "Galaxy S9"'un beklenenden daha düşük satışları olduğunu belirtti.

Firma, son zamanlarda piyasaya sürülen bin dolarlık "Note 9" akıllı telefonun satışları canlandırmaya yardımcı olabileceğini umuyor.

Counterpoint Research'teki araştırma direktörü Neil Shah, Samsung'un Çin, Avrupa ve ABD'deki büyük pazarlardaki payını kaybettiğini ve telefonların ortalama satış fiyatlarının komuta edilebileceğini söyledi.

Bu, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde sattığı düşük fiyatlı modellerini de olumsuz etkiledi.

Habere göre Apple ve Amazon gibi büyük ABD'li teknoloji hisseleri, Tencent ve Samsung'dan daha iyi performans gösterdi. - İstanbul