Samsung'un Note10+ İsmiyle Gelecek Cihazı Kanlı Canlı Görüntülendi (Video)

Güney Koreli teknoloji devi Samsung için ağustos ayı büyük bir önem arz ediyor. Bunun nedeni şirketin yeni amiral gemisi Galaxy Note10'un ağustos ayında tanıtılacak olması. Bir yandan Galaxy Note10 ile ilgili çalışmalar sürerken, diğer yandan da akıllı telefonla ilgili yeni bilgiler geliyor. Bu kez gelen bilgiler ise Samsung Galaxy Note10'un boyutsal olarak daha büyük olan modeliyle ilgili. Bugüne kadar Galaxy Note10 Pro olarak dillendirilen modelin aslında Galaxy Note10+ olarak piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi, bir görselle desteklendi. İşte o görsel;

Bu görsel, YouTube'da teknolojik videolar paylaşan TechTalkTV isimli bir kanaldan geliyor. Ayrıca bu video, bugüne kadar çıkmış olan tüm sızıntı bilgilerle de paralellik gösteriyor. Bu da Samsung'un Galaxy Note10+ modelinde kulaklık girişini kaldırdığını açıkça ortaya koyuyor. Dilerseniz lafı uzatmadan bu videoyu sizlerle paylaşalım;

Videoya göre Samsung Galaxy Note10+'ın köşelerinde kıvrımların bulunduğunu ve telefonun üçlü arka kamera kurulumuna dikey bir şekilde sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ağustos ayı geldiğinde Samsung'un bu yeni amiral gemisi modeli ile ilgili tüm bilgileri ve telefonun fiyatını öğrenmiş olacağız.