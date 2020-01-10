Samsung'un kampanyası 31 Ocak'a kadar sürecek
Samsung Electronics'in 1 Ocak'ta başlattığı "2020'de 20 Seçili Samsung Beyaz Eşyada yüzde 20'den Başlayan İndirim" kampanyası 31 Ocak'a kadar devam edecek.
Samsung Electronics'in 1 Ocak'ta başlattığı "2020'de 20 Seçili Samsung Beyaz Eşyada yüzde 20'den Başlayan İndirim" kampanyası 31 Ocak'a kadar devam edecek.
Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında tüketiciler, 20 seçili beyaz eşyadan satın aldıklarında yüzde 20'den başlayan indirim fırsatlarından faydalanma şansına sahip olacak.
Tüketiciler, indirimli fiyatlara Samsung Online Mağaza ve kampanyaya katılan online satış noktalarından ulaşabilecek.