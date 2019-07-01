Samsung'un Garip Ama Bir O Kadar da Heyecan Verici Akıllı Telefon Tasarımı

Samsung'un satışa sunduktan kısa bir süre sonra ekrandaki büyük hatalar nedeniyle geri topladığı Galaxy Fold modelinin yeniden piyasaya sürülme tarihine dair henüz bir bilgi yok ancak bugün ortaya çıkan bir patent, Samsung kullanıcılarını heyecanlandırabilir. Samsung'a ait olan ve LetsGoDigital tarafından renklendirilen patent, ilgi çekici bir akıllı telefon tasarımını ortaya çıkardı.

Görünüşe göre Samsung, katlanabilir telefon tarzına bir darbe vurarak genişleyebilen telefon trendine geçiş yapmayı planlıyor. Fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere telefonun iki yanında birer genişletme aparatı bulunuyor. Bu sayede telefon, katlama izleri olmadan bir tablet gibi kullanılabilecek.

Tabii bu tasarımın da tozun cihaz içine rahat girip çıkabilmesi, kılıf ve kırılmaz cam gibi koruyucuları kullanamamak, cebinizdeyken veya çantanızdayken ekranın kendi kendine uzayıp tahrip olması gibi kendine ait sorunları olabilir. Ekranın nasıl uzayacağı da merak edilen konular arasında. Bu tasarımı piyasada görmek için daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor.