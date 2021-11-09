Samsung'un Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3 satışları beklentileri aştı

Türkiye'de eylül ayında satışa sunulan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ün satışları, gelen yoğun talep sayesinde katlanarak arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katlanabilir akıllı telefonlara artan ilgi, Samsung'un bu kategorideki son çıkardığı Galaxy Z Serisi'nin Türkiye'deki satışlarına da yansıdı.

Türkiye'de eylülde resmen satışa sunulan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ün satışları, gelen yoğun talep sayesinde katlanarak arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, katlanabilir cihaz pazarının katlanarak büyüdüğünü belirtti.

Katlanabilir cihazların sunduğu benzersiz deneyimler sayesinde, kullanıcı tabanının hızla büyümeyi başardığını ifade eden Azdemir, şunları aydetti:

"Samsung'un inovasyonları da katlanabilir cihaz fenomenini büyütmeye devam ediyor. Akıllı telefon dünyasında yeni bir dönemi başlatan katlanabilir cihazlarımız Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 ile birlikte sektöre öncülük eden inovasyonlarımızı kullanıcılara sunmaya devam ediyoruz. Bu telefonlarımızın katlanması, kullanıcıların özgürlüğünün de, kullanım olanaklarının da, kullanıcının telefonundan alacağı fayda ve performansın da katlanarak artmasını sağlıyor. Kullanıcılara şıklığın yanı sıra daha fazla özgürlük ve esneklik sunan yeni nesil Galaxy Z Flip3, Türkiye'de de yoğun ilgi gördü. Hızlıca daha fazla ürün tedarik etmek için çalışıyoruz, yeni ürünler en kısa sürede stoklarımıza gelecek. Kullanıcılarımıza göstermiş oldukları yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ediyoruz."

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