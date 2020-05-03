Samsung'un Galaxy Z Flip 2 İçin Aldığı Patent Ortaya Çıktı!
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Samsung'un Galaxy Z Flip 2 İçin Aldığı Patent Ortaya Çıktı!

Samsung'un Galaxy Z Flip 2 İçin Aldığı Patent Ortaya Çıktı!
03.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:32

Samsung yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 2 için patent alırken yakalandı. Samsung Galaxy Z Flip 2'nin kamera tasarımı da bu sayede ortaya çıktı.

Samsung yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 2 için patent alırken yakalandı. Samsung Galaxy Z Flip 2'nin kamera tasarımı da bu sayede ortaya çıktı. Cihaz 3 adet arka kamera ile birlikte gelecek.

Yeni Galaxy Z Flip Toplamda 4 Kameraya Sahip Olacak!

Yeni keşfedilen bir patent ile Samsung'un yeni cihazı için düşündüğü kamera tasarımı ortaya çıktı. Son dönemde Samsung'un damga vuran modellerinden birisi olan Galaxy Z Flip, yenilenen modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Samsung'un değişik tasarımlara sahip modellerinden birisi olan Galaxy Z Flip, yeni modelinde arka kısmında 3, ön kısmında 1 adet kameraya ev sahipliği yapacak.

LetsGoDigital tarafından keşfedilen patentte Z Flip 2'nin toplamda 4 adet kameraya sahip olacağı ortaya çıktı. Aynı zamanda 5G desteğine sahip olması beklenen bu modelin, ilk versiyondan daha gelişmiş olacağı garanti. Farklı bir konu ise patentte iki farklı modelin yer alması.

Fotoğrafa baktığımızda kameraların dikey veya yatay olarak konumlandığını görüyoruz. Bu da aynı cihazın iki farklı varyantısı olacağını gösteriyor olabilir. Aynı zamanda katlanabilir bir model olması nedeniyle ekran kısmında daha farklı çalışmalar görülebilir. Tabi bu modelin tanıtılması biraz vakit alacaktır. Ancak yenilenen Galaxy Z Flip gerçekten dikkatleri üzerine toplayacak. Bakalım yenilenen bu model ne zaman tanıtılacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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