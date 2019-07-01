Samsung'un Galaxy S10+'a Özel Sunduğu Renk, Galaxy S10e'de de Kullanılacak
Samsung'un sınırlı üretimle çıkardığı Galaxy S10+ ile karşımıza çıkan Prizma Gümüş rengi, artık sadece Galaxy S10+'a özel değil. Şirket, bu ender rengi Galaxy S10e modeline de getiriyor.
Samsung'un amiral gemisi Galaxy S10+ için çıkardığı sınırlı üretim Prizma Gümüş modelleri kullanıcılar tarafından çok sevilmiş olacak ki şirket, bu rengi Galaxy S10e modellerine de getirmeye karar verdi. Model, renkten renge geçmesiyle oldukça şık görünüyor.
Prizma Gümüş renkli Galaxy S10e, Hollanda mağazasının yanı sıra Samsung Romanya ve Samsung Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gözüküyor. Ayrıca Samsung'un Birleşik Krallık sitesinin "Şartlar ve Koşullar" sekmesinde de telefon ile ilgili bir satır ayrılmış durumda ancak şu an çevrimiçi mağazada renk opsiyonu seçilebilir değil.
Prizma Gümüş renginin tam olarak ne zaman geleceği belli olmasa da Samsung'un bu rengi S10e modeline yakın zamanda uygulayacağını düşünüyoruz.
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