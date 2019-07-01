Samsung'un Galaxy S10+'a Özel Sunduğu Renk, Galaxy S10e'de de Kullanılacak

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S10+ için çıkardığı sınırlı üretim Prizma Gümüş modelleri kullanıcılar tarafından çok sevilmiş olacak ki şirket, bu rengi Galaxy S10e modellerine de getirmeye karar verdi. Model, renkten renge geçmesiyle oldukça şık görünüyor.

Prizma Gümüş renkli Galaxy S10e, Hollanda mağazasının yanı sıra Samsung Romanya ve Samsung Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gözüküyor. Ayrıca Samsung'un Birleşik Krallık sitesinin "Şartlar ve Koşullar" sekmesinde de telefon ile ilgili bir satır ayrılmış durumda ancak şu an çevrimiçi mağazada renk opsiyonu seçilebilir değil.





Prizma Gümüş renginin tam olarak ne zaman geleceği belli olmasa da Samsung'un bu rengi S10e modeline yakın zamanda uygulayacağını düşünüyoruz.