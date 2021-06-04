Samsung'un fırsatlar sunduğu Galaxy Yıldızlı Günler kampanyası başladı
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Samsung'un fırsatlar sunduğu Galaxy Yıldızlı Günler kampanyası başladı

Samsung'un fırsatlar sunduğu Galaxy Yıldızlı Günler kampanyası başladı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Samsung'un fırsatlar sunduğu Galaxy Yıldızlı Günler kampanyası kapsamında teknolojiseverler akıllı telefondan tablete, kablosuz kulaklıktan akıllı saate, Samsung Galaxy'nin ürünlerine avantajlarla sahip olabilecek.

Samsung'un fırsatlar sunduğu Galaxy Yıldızlı Günler kampanyası kapsamında teknolojiseverler akıllı telefondan tablete, kablosuz kulaklıktan akıllı saate, Samsung Galaxy'nin ürünlerine avantajlarla sahip olabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, bugün başlayan ve 14 Haziran'a kadar geçerli olan Galaxy Yıldızlı Günler kampanyasında akıllı telefondan tablete, kablosuz kulaklıktan akıllı saate önemli fırsatlar sunuyor. Seçili Samsung satış noktaları ve Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com.tr) üzerinde geçerli kampanyalarda indirimler ve çeşitli hediyeler teknolojiseverleri bekliyor.

Kampanya kapsamında Galaxy S21 5G Serisi akıllı telefonlardan birini alanlar Galaxy Buds Live'a 299 TL'ye, Galaxy Buds Pro'ya ise 599 TL'ye sahip olacak. Galaxy A72 akıllı telefonu alanlar da Galaxy Buds+ kablosuz kulaklığı 199 TL'ye satın alabilecek.

Yine aynı tarihler arasında sadece Galaxy Tab A (8.0", 2019) tablet satın almak isteyenler bu tableti kampanya boyunca 999 TL'ye alabilecek. Eğer yanında Galaxy A52 akıllı telefonu satın alınırsa Galaxy Tab A (8.0", 2019) tablete yüzde 50 indirimle 499 TL'ye sahip olunabilecek. Galaxy Watch akıllı saatlerle birlikte Galaxy Buds+ kablosuz kulaklık alanların anında 400 TL indirim fırsatından faydalanacağı kampanya kapsamında ise Galaxy A02s akıllı telefonu satın alanlara da 10.000 mAh taşınabilir şarj cihazı hediye edilecek.

Kampanya kapsamında sadece Samsung Online Mağaza üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olmak üzere Galaxy A51 256 GB akıllı telefon veya Galaxy Watch akıllı saat alanlara Galaxy Fit2 akıllı bileklik hediye olarak verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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