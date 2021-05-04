Samsung'un Anneler Günü'ne özel indirim ve fırsatlarla dolu kampanyası başladı

Samsung'un Anneler Günü'ne özel, akıllı telefonlardan tabletlere, akıllı saatlerden elektrikli süpürgelere kadar birçok üründe başlattığı kampanyada birbirinden cazip fırsatlar kullanıcılarını bekliyor.

Samsung'un Anneler Günü'ne özel, akıllı telefonlardan tabletlere, akıllı saatlerden elektrikli süpürgelere kadar birçok üründe başlattığı kampanyada birbirinden cazip fırsatlar kullanıcılarını bekliyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre 9 Mayıs'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Samsung online mağazası (https://shop.samsung.com/tr) üzerinden yapılacak alışverişlerde Galaxy S20 ve Galaxy Note20 Serisi akıllı telefonlarda yüzde 18 KDV indiriminden faydalanılabiliyor.

Galaxy A Serisi akıllı telefon ve Galaxy Watch3 akıllı saat alımlarında 300 TL'ye varan hediye çeki, Galaxy tabletlerde de 100 TL indirim fırsatı kazanılabiliyor. Samsung VC07R302MVR/TR toz torbasız elektrikli süpürge de Anneler Günü'ne özel KDV dahil 799 TL gibi uygun bir fiyata satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu