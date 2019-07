Samsung'un Android'i Google'a Kaptırmasının İlginçliklerle Dolu Hikayesi

Günümüzde akıllı telefonlarda kullanılan en popüler işletim sistemleri iOS ve Android fakat konu hangi işletim sisteminin markette daha çok payı olduğuna gelince, Android kullanan akıllı telefonların çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi sonucunda iOS'u geride bıraktığı söylenebilir. Android, günümüzde akıllı telefon pazarının %80'lik payına sahip durumda. Elbette bu yüksek pay, Android'i elinde bulunduran Google'ın da gelirlerinde başı çekiyor. Peki Android'in sahibi, Google değil de Samsung olsaydı ne olurdu? Samsung'un zamanında Android'i Google'dan önce satın alma şansını nasıl kaçırdığına hep birlikte bakalım.

2004 senesinde Andy Rubin isimli geliştirici ve arkadaşları, Android üzerinde çalışmaya başlamışlardı. Proje, ilk zamanlarında aslında dijital fotoğraf kameralarında çalışacak bir işletim sistemi olarak düşünülmüş ancak sonrasında cep telefonlarında kullanılacak bir işletim sistemine dönüştürülmüştü.

2004'ün sonlarına doğru Rubin ve arkadaşlarının projeye devam edecek maddi imkânları kalmamış ve bu yüzden projeye devam etmek adına destek sağlayabilecek firmaların kapısını çalmaya başlamışlardı. İlk olarak o zamanlarda da telefon pazarında adından söz ettiren Samsung'a giden 8 kişilik ekip, Güney Kore'ye gidip Samsung yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirmişlerdi.

Samsung yöneticileriyse Rubin ve arkadaşlarının söylediği şeylerle dalga geçerek onları geri çevirmişlerdi. Fred Vogelstein'ın "Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution" isimli kitabında anlatıldığı üzere Samsung yetkilileri, Rubin'e tam olarak şu sözleri iletmişlerdi: "Sen hangi ekiple bu söylediğiniz şeyi üreteceksin? 6 kişisiniz, sarhoş olabilir misin?"

Rubin ve ekibi, Samsung'dan aldıkları bu cevaptan sonra tabii ki de arayışlarını durdurmamış ve yeni şirketlerle iletişime geçmeye başlamışlardı. Samsung'un projenin potansiyelini göremediğini düşünen ekip, bu olayın sadece birkaç hafta sonrasında Google ile anlaşmış ve 50 milyon dolar gibi yüksek bir paraya Android'in haklarını Google'a devretmişti. Tabii Rubin ve proje üstünde çalışan bazı kişiler de Google'ın Android üzerinde çalışan ekibine dâhil edilmişti.

Böylece Rubin, yıllar sonra 2008 yılında ilk kez HTC Dream isimli telefonla kullanılacak Android için çalışmaya başlamış ve adeta bir devrimin fitilini ateşlemişti. Zamanında potansiyeli fark edemeyen Samsung'un ise bildiğiniz üzere bugün akıllı telefon pazarında payı oldukça büyük bir şirket. Yani Samsung, büyük ihtimalle pişman olmuştur ama hikâye her iki taraf için de mutlu sona kavuşmuş gibi görünüyor.