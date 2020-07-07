Samsung'un Akıllı Telefonları Dezenfekte Eden Ürünü, Dünyaya Açılıyor Samsung, akıllı telefonları ultraviyole ışınlarıyla temizleyen cihazını (UV Sterilizatör) Tayland'da piyasa sürmüştü. Akıllı telefonları dezenfekte eden, Samsung'a göre bakterileri yüzde 99 oranında yok eden cihaz, şimdi

Samsung, akıllı telefonları ultraviyole ışınlarıyla temizleyen cihazını (UV Sterilizatör) Tayland'da piyasa sürmüştü. Akıllı telefonları dezenfekte eden, Samsung'a göre bakterileri yüzde 99 oranında yok eden cihaz, şimdi daha fazla bölgede kullanılabilir hale geliyor.

Bakteri ve Mikropların Kökünü Kazıyor!

Akıllı telefonları temiz tutmak oldukça önemli. Telefonlarımız tüm bizimle birlikte her yere girip çıkıyor, bulaşıcı mikropların bulunduğu temiz olmayan yüzeylerde tutuyoruz. Samsung UV Sterilizer gibi cihazlar, bu bakterileri ve mikropları telefonlardan uzak tutmaya yardımcı oluyor, cihazlarınız hijyenik kalıyor. Samsung'un koronavirüs ile mücadeleye destek amacıyla akıllı telefonlar için geliştirdiği ürün, 10 dakika gibi kısa bir sürede cihazı dezenfekte ediyor. Şirket, E.Coli, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans dahil bakteri ve mikropların yüzde 99'unu öldürdüğünü iddia ediyor.

Koronavirüse Karşı Etkili mi?

Peki ürün koronavirüse karşı etkili mi? Muhtemelen hayır. Çalışmalar, koronavirüsün telefon ekranlarında 96 saate kadar yaşayabildiğini kanıtladı. Samsung UV Sterilizatör, güçlü antiseptik özelliklere sahip olsa da koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanmamış ultraviyole ışığını kullanıyor. Uzmanlar, virüsü öldürmek için bir nesnenin UVC ışığına yüksek miktarda maruz kalması gerektiğini söylüyor.

Samsung UV Sterilizer Özellikleri

Samsung'un ultraviyole dezenfektanı kutusu 196 x 96 x 33mm boyutlarında; yani Galaxy S20 Ultra gibi büyük ekranlı akıllı telefonlar bile kolayca oturtulabiliyor. Kulaklıkları da dezenfekte etmek mümkün ve hatta güneş gözlüğünüzü bile yerleştirebilirsiniz. Cihazda tek bir tuş bulunuyor. Yanlışlıkla açmanız durumunda kutu 10 dakika içerisinde otomatik olarak kapanıyor. Kablosuz şarjı açmak için ayrı bir tuş yok, cihazınız temizlenirken aynı anda da şarj oluyor.

Samsung UV Sterilizer Fiyatı Ne Kadar?

Samsung, yeni UV dezenfektan kutusunu satacağı bölgelerin bir listesini resmi olarak açıklamadı ancak bazı kullanıcılar Samsung'un Almanya, Romanya, Singapur ve Hong Kong sitesinde ürüne rastladı. Kutu 58.38 euro fiyat etiketiyle satışta. Samsung, global olarak satışa sunulacağını söylese de şu ana kadar resmi bir bilgi gelmedi.

Kaynak: Tamindir